Al Via il Taormina Jazz Festival

Il Taormina Jazz Festival apre la sua XIII edizione confermando la vocazione internazionale e il suo legame sempre più profondo tra innovazione musicale, arte e cultura visiva. Dopo il grande successo dell’edizione precedente, il festival si prepara a offrire nuovamente nuove emozioni, trasformando Taormina in un palcoscenico all’aperto.



Dal 23 al 26 luglio, la città ospiterà un programma straordinario con alcuni dei nomi più importanti del jazz contemporaneo. I concerti principali del festival si terranno nei Giardini Pubblici di Taormina. Come da tradizione, resteranno completamente gratuiti tutti i concerti in programma alla Villa Comunale di Taormina, luogo simbolo dell’anima aperta e condivisa del festival.

Tra gli ospiti del Taormina Jazz Festival c’è Alfredo Rodríguez, uno dei pianisti più originali della scena jazz contemporanea. Con il suo trio porta sul palco un linguaggio che intreccia jazz, sonorità afro-cubane e improvvisazione, dando vita a un concerto intenso, elegante e ricco di energia. Ad accompagnarlo sul palco del Taormina Jazz Festival saranno: Andreou Panagiotis, contrabbassista dal suono profondo e raffinato, e Michael Olivera, batterista cubano tra i più apprezzati della sua generazione, capace di fondere tradizione e modernità con straordinaria naturalezza.

Tra i più autorevoli batteristi europei vi è Roberto Gatto, una figura di riferimento del jazz italiano e internazionale. Con il suo quartetto presenta una serata dedicata a due leggende assolute del jazz, Miles Davis e John Coltrane, attraverso un repertorio che unisce ricerca, eleganza e grande intensità espressiva. Ad affiancarlo in questo progetto saranno Pietro Tonolo, tra i più importanti sassofonisti italiani, Alessandro Presti, trombettista dalla forte personalità artistica, Alfonso Santimone, pianista e compositore dal linguaggio raffinato, e Gabriele Evangelista, contrabbassista apprezzato per il suo suono solido ed elegante.

Si avrà infine un’esplosione di energia, ritmo e divertimento con la Size 46 Street Band, la quale porterà il sound travolgente del jazz in strada, trasformando il Corso Umberto in un palco a cielo aperto. Fiati irresistibili, groove coinvolgenti e un repertorio che spazia tra swing, funk e soul, per una performance che contagia il pubblico al primo riff!

Gran finale il 26 luglio al Teatro Antico di Taormina con Cecile McLorin Salvant, una tra le voci più sofisticate e visionarie della jazz internazionale. Cécile McLorin Salvant, vincitrice di tre Grammy Award, ha conquistato il pubblico internazionale con una ricerca musicale che intreccia jazz, blues, teatro musicale e tradizioni popolari, dando vita a uno stile unico e inconfondibile. Ad accompagnarla saranno tre straordinari musicisti: Sullivan Fortner, pianista vincitore di un Grammy Award e tra i più brillanti interpreti della scena jazz contemporanea; Yasushi Nakamura, contrabbassista dal suono elegante e profondo e Kyle Poole, batterista creativo e dinamico, apprezzato per la sua sensibilità ritmica e la forza espressiva.

Il concerto sarà a pagamento e parte del ricavato sarà devoluto al Centro TMA di Siracusa, centrospecializzato nel trattamento multisistemico dell’autismo secondo il metodo Caputo-Ippolito, punto di riferimento per percorsi terapeutici e attività dedicate ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Il Taormina Jazz Festival compie quest’anno infatti un passo significativo, scegliendo insieme al Comune di Taormina di sostenere per la prima volta un progetto di solidarietà e inclusione sociale.

Per conoscere il Centro TMA 3.0 visita il sito: terapiamultisistemica.it.

Per ulteriori informazioni sul Taormina Jazz Festival visita il sito: taorminajazzfestival.it.