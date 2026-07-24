Elba Isola Musicale d’Europa 2026: il programma del trentennale tra classica, jazz e grandi interpreti

In una stagione ricca di kermesse musicali, si celebrano anche i trent’anni sulle onde della musica per l’Elba Isola Musicale d’Europa, il festival che si svolgerà sull’isola dal 28 agosto al 13 settembre.

Settanta musicisti di Paesi diversi abbracceranno l’isola con la loro arte, passando da musica barocca e da camera, fino al repertorio contemporaneo e al jazz.

«Sarà una grande festa musicale che condivideremo con il pubblico e con grandi musicisti che col tempo hanno consolidato il loro affetto nei confronti dell’isola e del nostro Festival», commenta il Direttore Artistico George Edelman. «Al centro di alcuni eventi ci sarà, ancora una volta, l’Elba Festival Orchestra, costituita da affermati concertisti e da giovani musicisti che, insieme ai loro insegnanti, potranno vivere un’importante esperienza artistica e formativa. Avremo anche un’ospite speciale, la cui storia personale ha un legame con quella dell’isola: la Principessa Caroline Murat, discendente di Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte».

Omaggi e progetti speciali

Non mancheranno gli omaggi a illustri compositori e i progetti speciali.

Venerdì 28 agosto, il festival prenderà avvio ricordando i 400 anni dalla nascita del compositore, organista e clavicembalista francese Louis Couperin, rievocato da Giulia Nuti.

I 200 anni dalla morte di Carl-Maria von Weber saranno invece ricordati dal clarinettista francese Pierre Génisson e dal Quartetto Indaco,mentre l’inglese Benjamin Britten a 50 dalla sua scomparsa, sarà celebrato dall’esecuzione di Giovanni Gnocchi e di Alessandro Stella.

Tra i progetti speciali vanno ricordati il ritorno della pianista francese Arielle Beck, insignita dell’Elba Festival Prize nel 2024 e del sassofonista elbano Jacopo Taddei insieme alla Roma Tre Orchestra.

Grandi ritorni: Martha Argerich, Gidon Kremer, Mario Brunello

L’Elba Isola Musicale d’Europa riaccoglie grandi nomi che hanno reso importante la sua storia: Martha Argerich, Gidon Kremer e Mario Brunello tra gli altri.

La straordinaria pianista argentina si esibirà a quattro mani con due colleghi (il lettone Georgijs Osokins e il giovane David Chen Sverdlov), oltre che con la violoncellista cinese Jing Zhao e il violinista Michael Guttman.

Gidon Kremer proporrà un omaggio ad Astor Piazzolla insieme ai Solisti del Festival e, due giorni dopo, guiderà il Trio per violino, viola e violoncello con Katrīna Pelnēna e Giedrė Dirvanauskaitė.

Mario Brunello suonerà brani per violoncello solo nei pressi del Santuario della Madonna di Monserrato e, nel teatro di Portoferraio, farà coppia col pianista Georgijs Osokins.

I Solisti del Festival e Elba Festival Orchestra Strings

Nei suoi 30 anni di vita l’Elba Isola Musicale d’Europa ha ospitato numerosi musicisti internazionali e li ha visti crescere. Questa vocazione si è concretizzata nel 2022, con la nascita dell’Elba Festival Orchestra, che ogni anno coinvolge giovani musicisti per far loro vivere un’esperienza artistica e formativa importante.

Quest’anno l’orchestra, nella versione per archi, sarà di scena in due concerti, quello inaugurale, con Vivaldi e Bach, e quello di sabato 29 agosto al Teatro dei Vigilanti, in cui alcuni membri dell’orchestra suoneranno brani cameristici di vari autori.

I Solisti del Festival, inoltre, si esibiranno in due concerti da camera.

Jazz fra pianoforte, chitarre e cinema

Sempre in equilibrio tra autori del passato e del presente, il jazz gode sempre di uno spazio di rilievo nella programmazione di Elba Isola Musicale d’Europa.

Tcha Limberger porterà il suo jazz manouche, in tandem con la violinista Liana Gourdjia. Ospite per la prima volta all’Elba, il pianista Danilo Rea offrirà le sue improvvisazioni attingendo al bacino della canzone d’autore italiana. Il chitarrista americano Peter Bernstein, esponente del mainstream jazz, si esibirà in quartetto con il pianista Sullivan Fortner, il contrabbassista Doug Weiss e il batterista Kush Abadey.

Il jazz affiorerà anche nella sonorizzazione dal vivo del film Go West di Buster Keaton, ad opera dell’Ensemble ImproCinema del tedesco Günter Buchwald.

Gli appuntamenti e le location

Tutti i comuni elbani sono coinvolti nella manifestazione: Portoferraio è la sede principale, ma anche Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Campo nell’Elba e Rio. Come sempre sarà un Festival immerso nella natura e nella storia e abbinerà la qualità delle proposte artistiche con l’accoglienza del territorio.

La maggior parte dei concerti di Elba Isola Musicale d’Europa sono in programma per le ore 18.30, salvo poche eccezioni: per il programma completo di orari, location e prezzi consultare il programma qui.

Biglietti disponibili online su Vivaticket dal 21 giugno.

Il festival è realizzato con il sostegno di: MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Portoferraio, Comune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Marciana Marina, Comune di Rio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, GAT – Gestione Associata dei Comuni per il Turismo dell’Elba, Associazione Albergatori dell’Isola d’Elba, Fondazione Livorno, Tesi Viaggi, Moby.