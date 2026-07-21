Cinque anni di psicoterapia non sono serviti ad alleviare l’ansia che mette a repentaglio la vita di Damien (Baptiste Lecaplain), che negli ultimi 3 mesi ha provato 6 volte a lanciarsi dal cornicione della finestra dello studio del suo psicologo,il dottor Olivier Béranger (Christian Clavier), che fa molta fatica a restare professionale. Così lo caccia con una sfida terapeutica: trovare la donna della sua vita. Gli dice di uscire, trovare un “amore” che lo capisca e poi tutto andrà bene. Quello che sembra un problema risolto per lo psicologo potrebbe finire per costargli caro. Damien ci riesce! Tre mesi dopo, la sua fidanzata Alice (Claire Chust) lo invita a casa dei suoi genitori, che stanno organizzando una grande festa per il loro trentesimo anniversario.

Appena Damien e Alice arrivano, nulla va per il verso giusto. Ma la cosa peggiore è che il padre di Alice non è altri che il dottor Beranger in persona!

Determinato a convincere sua figlia a rompere con Damien, il dottore non si fermerà davanti a nulla.

Scritto e diretto da Arnaud Lemort questo film ha dalla sua parte la grande fortuna di avere nel ruolo principale Christian Clavier, che allieta il pubblico con maestria. La premessa iniziale è accattivante, ma la narrazione non è all’altezza delle aspettative. Per questo si esalta la figura di Clavier perché con la sua presenza scenica riesce a vivacizzare anche i momenti in cui il film sembra non riuscire a venire fuori da stalli un po’ noiosi. Battute caustiche e situazioni dell’assurdo si alternano a dialoghi dimenticabili e digressioni superflue.

Sarebbe bastato o ci sarebbe voluto un po’ di coraggio in più.

Le riprese si sono svolte nei pressi del Lago di Ginevra, in una splendida villa, ampiamente ristrutturata per l’occasione.

Titolo internazionale: Jamais Sans Mon Psy

Regia: Arnaud Lemort

Con: Christian Clavier, Baptiste Lecaplain, Claire Chust

Nazione: Francia, Belgio

Durata: 90 min

Data d’uscita: 23 luglio 2026