“I Miei Amici Indesiderati: Parte I – L’Ultima Trasmissione da Mosca” di Julia Loktev in esclusiva su MUBI

I Miei Amici Indesiderati: Parte I – L’Ultima Trasmissione da Mosca, inizia come un intimo ritratto di giornalisti indipendenti russi perseguitati dal regime di Putin, ma prende una piega drastica quando la Russia inizia la guerra in Ucraina e i giornalisti sono tutti costretti all’esilio.

Nell’ottobre del 2021, la regista Julia Loktev, nata a San Pietroburgo, in Russia, ed emigrata negli Stati Uniti all’età di 9 anni, vola nella capitale russa, Mosca, durante le proteste nazionali a sostegno del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny.

Il governo di Vladimir Putin reprimeva i giornalisti indipendenti che si occupavano delle proteste, etichettandoli come “agenti stranieri”. Il film offre uno sguardo in prima linea su come l’autoritarismo impatti le vite di chi resiste, un tema che diventa ogni giorno più rilevante a livello globale. Il documentario segue Alesya Marokhovskaya, Anna Nemzer, Elena Kostyuchenko, Irina Dolinina, Ksenia Mironova, Olga Churakova e Sonya Groysman.

Julia Loktev ha filmato alcuni di questi giornalisti che hanno continuato a denunciare gli abusi del regime, tra di loro Anna Nemzer, conduttrice di un talk show per il canale indipendente TV Rain; li ha seguiti nelle loro abitazioni e sul luogo di lavoro, spesso riprendendo con un cellulare. Per mesi si è documentata sul campo, ha raccolto intervisto, osservato il lavoro dei suoi colleghi, mentre le tensioni aumentavano.

Diretto e prodotto dalla regista americana di origine sovietica Julia Loktev (The Loneliest Planet, Day Night Day Night), I Miei Amici Indesiderati: Parte I – L’Ultima Trasmissione da Mosca è stato universalmente acclamato come un magistrale traguardo cinematografico. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival e in anteprima internazionale al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2025

Il documentario epico, un’emozione straziante quasi imponente che non si dimentica, I Miei Amici Indesiderati: Parte I – L’Ultima Trasmissione da Mosca in esclusiva su MUBI in tutto il mondo (escluse Russia e Bielorussia) il 3 aprile 2026. L’attesissimo seguito, I Miei Amici Indesiderati: Parte II – Esilio, debutterà anch’esso in esclusiva su MUBI nel corso dell’anno.







