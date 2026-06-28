Inzia la quattordicesima edizione del Venice Open Stage all’Arena Gigi Dall’Aglio di Venezia

Dal 29 giugno all’11 luglio 2026 l’Arena Gigi Dall’Aglio, in campazzo San Sebastiano, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, sarà il palcoscenico della quattordicesima edizione del Venice Open Stage – Rising Theatre Festival, dal titolo Nervi scoperti, organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani. Venice Open Stage rientra nella programmazione estiva di Palcoscenici Metropolitani 2026,che con un ricco programma di spettacoli dal vivo anima i mesi estivi della Città Metropolitana di Venezia.

L’Arena ospiterà spettacoli, performance, incontri e progetti internazionali provenienti da Italia, Cile e Grecia, all’insegna del tema “Nervi scoperti”.

Il festival si aprirà lunedì 29 giugno con l’inaugurazione dell’area festival. Dalle 19.30 il palco ospiterà una serata dedicata alla poesia performativa; il collettivo scafandra presenterà cucciolo, performance che indaga l’ambiguità e l’errore come terreni fertili di comunicazione. Seguiranno il reading Rapsodia balcanica di Julian Zhara, il reading A di Francesca Gironi con hula hoop e musica di Luca Losacco, e il concerto dei TOO_BONI.

Martedì 30 giugno, dalle 19.30 dj set e alle 21.45 andrà in scena il primo spettacolo della sezione Rassegna: È solo un lungo tramonto di Jacopo Giacomoni .

. Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio sarà la volta della sezione Accademie, con Repertorio para Habitar la Soledad della Cooperativa Teatral de Valparaíso , dal Cile. Mercoledì 1 luglio alle 19.30 si terrà il talk Oltre il Testo: Poesia che Abita lo Spazio. Conversazioni sulla poesia performativa.

, dal Cile. Mercoledì 1 luglio alle 19.30 si terrà il talk Oltre il Testo: Poesia che Abita lo Spazio. Conversazioni sulla poesia performativa. Giovedì 2 luglio, dalle 20.00 alle 21.00, la sezione Extrapalco ospiterà HOVISTOILCIELO di Luca Maino e Laura De Boni .

e . Venerdì 3 luglio, dalle 19.30 dj set, a seguire apre la sezione Fermenti TRE di Annalisa Limardi .

. Sabato 4 luglio alle 19.30 si terrà il secondo confronto pubblico della sezione Pistilli, Toccare nervi scoperti: come si crea sinergia tra ricerca, pubblico e territorio? A seguire, per la sezione Fermenti, andrà in scena La singolarità del Collettivo Algo Ceiba .

. Domenica 5 luglio, dalle 19.00 alle 20.30, l’arena ospiterà il concerto dei Roots Garage e, alle 21.45, a chiudere la sezione Fermenti, andrà in scena Resuscianna di Royal Divorce .

. Lunedì 6 e martedì 7 luglio tornerà la sezione Accademie con Interior, da Maurice Maeterlinck, della Aristotle University of Thessaloniki , dalla Grecia. Lunedì 6 luglio la serata sarà aperta dal dj set delle 19.30;

, dalla Grecia. Lunedì 6 luglio la serata sarà aperta dal dj set delle 19.30; Martedì 7 luglio alle 20.00 la sezione Extrapalco presenterà la performance Argument is dance di Morrigan .

. Mercoledì 8 luglio alle 19.30 la sezione Pistilli proporrà un incontro dedicato alla sostenibilità ambientale: Come il settore culturale e delle arti performative risponde alla crisi ambientale. Tra ecologia e scena: strumenti, responsabilità e immaginazione per il futuro della cultura. A seguire, per la sezione Rassegna, andrà in scena Appunti per una perestrojka di Matilde Vigna .

. Giovedì 9 e venerdì 10 luglio la sezione Accademie ospiterà Essere pronti è tutto? – Atto 1 e Atto 2 dell’ Accademia di teatro Carlo Goldoni di Venezia/Padova . Giovedì 9 luglio la serata sarà aperta dal dj set delle 19.30.

. Giovedì 9 luglio la serata sarà aperta dal dj set delle 19.30. Venerdì 10 luglio, dalle 20.00 alle 21.00, la sezione Extrapalco presenterà la performace La nuvola in calzoni – Storia di un essere umano di Acqua Viva.

A chiudere la quattordicesima edizione di Venice Open Stage, sabato 11 luglio, sarà Extinction Rave della compagnia Fundación Mis Bragas, per la sezione Rassegna. Tutti gli spettacoli saranno sopratitolati in italiano e/o inglese.