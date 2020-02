VENEZIA – Una rassegna per (ri)scoprire alcuni dei film riconosciuti dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) come “ Film della Critica “. Con la proiezione in anteprima italiana di Il lago delle oche selvatiche di Ynan Diao, comincia oggi a Venezia, al Cinema Giorgione, il ciclo2020 realizzato in collaborazione con il gruppo Triveneto del SNCCI.