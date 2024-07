“An Irish Goodbye” di Tom Berkeley e Ross White, in concorso all’Edera Film Festival 2024 è un cortometraggio toccante e ben realizzato che riesce a mescolare il dramma e la commedia offrendo allo spettatore un’esperienza emotivamente coinvolgente.

La trama segue la storia di due fratelli che si riuniscono dopo la morte della loro madre. Lorcan, interpretato brillantemente da James Martin, è un ragazzo con la sindrome di Down che vive nella fattoria di famiglia in Irlanda del Nord. Turlough è invece il fratello maggiore tornato dalla città per occuparsi delle questioni familiari e con l’intenzione di portare Lorcan a vivere con la zia in Inghilterra. I piani si complicano quando Lorcan scopre una lista dei desideri della madre e decide di portarla a termine assieme al fratello. La realizzazione di ogni desiderio della lista rappresenta un passo avanti nel loro processo di lutto e riconciliazione. Attraverso queste esperienze condivise, i due fratelli si avvicinano, superando le loro differenze costruendo un legame sempre più solido. Lorcan riuscirà così a dimostrare la sue capacità e determinazione mentre Turlough imparerà a riconoscere e rispettare la forza e l’individualità del fratello.

Il film tocca temi profondi come il lutto, la famiglia e l’accettazione. Già vincitore dell’Oscar nel 2023 nella categoria Miglior Cortometraggio, il film si contraddistingue per la sua regia notevole, dando particolare attenzione ai dettagli riesce ad esaltare la bellezza dei paesaggi irlandesi rendendoli un elemento integrante della trama. Un altro aspetto molto affascinante di “An Irish Goodbye” è sicuramente la rappresentazione toccante del legame fraterno tra i due protagonisti alternando momenti di scontro e tenerezza rendendo il tutto molto credibile. Il film è arricchito da un umorismo sottile che a tratti diverte lo spettatore, ma soprattutto alleggerisce la tensione senza però sottovalutare i temi trattati.

Un ritratto umano di come due persone riescano ad affrontare la perdita di un loro caro ed onorarne la memoria lasciando allo spettatore una nota di speranza, pur riconoscendo la complessità e la bellezza delle relazioni. “An Irish Goodbye” è sicuramente un’esperienza cinematografica che resta nel cuore del pubblico e che merita di essere visto almeno una volta.