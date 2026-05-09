Arriva al Toniolo di Mestre “Io e Gianlu” di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis

Arriva, al Teatro Toniolo di Mestre, martedì 12 maggio alle ore 21, “Io e Gianlu”, lo spettacolo di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. Uno show comico, brillante e surreale, che attraversa provini disastrosi, speed date al limite dell’assurdo, brainstorming inconcludenti e improbabili guru motivazionali.

Io e Gianlu è un racconto ironico e contemporaneo sulle relazioni e sulla ricerca dell’amore, tra fraintendimenti, aspettative e una realtà che spesso devia verso l’amicizia – “solo” amicizia? – aprendo a riflessioni leggere ma acute sui rapporti umani.

Tra riferimenti cinematografici, musicali ed estetici, Marta e Gianluca costruiscono una narrazione fatta di continui slittamenti tra reale e paradossale, dove basta una convivenza in affitto a Milano per generare un intero universo di situazioni comiche.

Il loro stile, rapido e imprevedibile, alterna sketch, dialoghi e momenti metateatrali, coinvolgendo il pubblico in un flusso di situazioni che giocano con stereotipi, desideri e fallimenti sentimentali, sempre con un’ironia pungente ma mai cinica.

Io e Gianlu diventa così anche un gioco collettivo: e se proprio a teatro avvenisse un nuovo incontro? Magari quello decisivo? In fondo, sul palco ci sono due “agenti matrimoniali” d’eccezione, pronti a trasformare ogni spettatore in protagonista di una possibile storia.