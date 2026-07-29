Chris McKenna e Erik Sommer, sceneggiatori di 3 film (2017, 2019, 2021) con protagonista Spider-Man, hanno scritto un’appassionante sceneggiatura sulla solitudine e il senso di dovere del superEroe. Il regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) sperimenta, si diverte e fa vivere emotivamente non solo l’azione, ma di volto in volto riesce a risaltare i dialoghi.

Nel film precedente,Spider-Man: No Way Home, il Dottor Strange aveva cancellato dalla memoria dei newyorkesi l’esistenza di Peter Parker, resta solo Spider-Man. Era stato Peter a volerlo per non mettere mai più a rischio le persone che lo amano. Anche il suo migliore amico Ned Leeds (Jacob Batalon) e, soprattutto, l’amore della sua vita, MJ (Zendaya) non si ricordano di aver mai conosciuto Spider-Man, figurarsi Peter Parker. Ora Spider-Man combatte il crimine a tempo pieno. Ma in Peter sta cambiando qualcosa, sta avvenendo una trasformazione pericolosa se la si combatte, ma difficile da assecondare. Peter/Spider-Man deve trovare il modo di affrontare questo cambiamento e al tempo stesso combattere un nuovo oscuro pericolo.



In quella che è una storia fantasy di supereroi, un fumetto sul grande schermo con scene d’azione notevolissime, vorticose da far sobbalzare gli appassionati, la traccia che lega tutto è il dolore della solitudine. I supereroi sono persone speciali con super poteri, amate, invidiate, odiate da chi vuol impossessarsi di quei poteri. È il loro essere diversi a renderli vulnerabili, è il dover convivere con grandi responsabilità a scoprire i nervi del supereroe che deve tenere a bada la rabbia a ragion di giustizia. Spider-Man è il vigilante di cui New York si fida; Peter è un ventenne troppo solo e troppo triste che deve trovare la forza di capire chi vuole essere.

La sceneggiatura e la regia riescono a calibrare i momenti ironici di godibilissima matrice Marvel, alle sequenze d’azione ai momenti più toccanti e profondi. Per questi motivi Spider-Man: Brand New Day è forse il film più bello della saga.

Data di uscita: 29 luglio 2026

Genere: Fantasy

Anno: 2026

Paese: USA

Durata: 145′

Produzione: Marvel Studios, Sony Pictures Releasing

Distribuzione: Eagle Pictures