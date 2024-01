Daniel Harding dirigerà il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice del 2025

Ogni Capodanno il concerto del Teatro La Fenice di Venezia non è solo una eccezionale ‘festa’ della musica, ma consente di verificare, grazie ai tanti dati, la sempre crescente attenzione con cui il pubblico di ogni dove segue la manifestazione. Anche per il 2024 i dati auditel confermano la grande popolarità del programma realizzato dalla Fenice e da Rai Cultura: l’evento televisivo ha infatti raggiunto il 23,9% di share e 3.125.000 spettatori. Ma il consenso è giunto anche dai canali social e nel web in generale: il sito www.teatrolafenice.it, nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 15.00 del 1 gennaio , ha registrato quasi 500.000 visite con un coinvolgimento organico di oltre 100.000 nuovi utenti .La narrazione dell’evento su Instagram ha registrato in un’ora oltre 13.000 interazioni e 4000 visite alla pagina con 388.000 visualizzazioni dei video condivisi. Sulla pagina Facebook nella sola giornata di Capodanno le interazioni sui post sono state più di 14.000; i video dal 29 dicembre al 1 gennaio hanno superato le 150.000 visualizzazioni. Come da tradizione il Teatro La Fenice ha già annunciato il direttore del Concerto di Capodanno 2025, Daniel Harding. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 febbraio 2024. Il concerto integrale, comprensivo dell’esecuzione della Seconda Sinfonia in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, sarà riproposto in differita giovedì ‘grasso’ 8 febbraio 2024 alle ore 21.15 su Rai5. Il concerto è stato inoltre trasmesso in live streaming sulla piattaforma digitale SigmArt (https://www.sigmart.net/) che ha diffuso l’evento in tutto il resto del mondo.Il Concerto di Capodanno 2023-2024 è stato coprodotto dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e da Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e wdr, con il contributo di Cipriani. Main partner Intesa Sanpaolo.