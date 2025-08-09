Estate al Castello, film gratis all’aperto per l’agosto milanese

Proprio al centro di Milano, nel Cortile delle Armi dello Sforzesco, continuano le manifestazioni di Estate al Castello e Milano è viva.

La Cineteca Milano presenta Tutto il bello del cinema – Agosto al Castello Sforzesco, una kermesse unica che per tutto il mese trasmetterà 25 film che provengono direttamente dal suo archivio, tra cult, grandi classici e commedie.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria qui, sul sito di Cineteca Milano, e iniziano alle ore 21:00. Se dovesse piovere, esiste l’alternativa: la visione cambierà sede, spostandosi alle 22.30 presso il cinema Arlecchino.

Presto le serate saranno sold out, ma l’organizzazione consiglia a chi non riuscisse a prenotare di presentarsi all’ingresso del Castello 20 minuti prima dell’inizio del film per verificare gli eventuali posti disponibili.

Estate al Castello

La manifestazione e il programma

Cineteca Milano e i partner Fondazione AEM e Fondazione BPM hanno sposato l’idea di offrire alla cittadinanza un intrattenimento di qualità e una proposta culturale accessibile, valorizzando il cinema come esperienza collettiva, educativa e inclusiva.

Il programma, in effetti, spazia attraverso tutti i generi ed è diviso in sette sezioni tematiche: Città nel cinema, Castelli in celluloide, Film ghiacciati, Imperdibili cult, Per cantare per ballare, E la chiamano estate. Non manca neppure l’Evento speciale, la proiezione de La febbre dell’oro di Charlie Chaplin.

Per accrescere il valore della proposta e coinvolgere il pubblico con spunti e approfondimenti, ogni film è introdotto da una presentazione a cura degli esperti di Cineteca Milano.

Le pellicole in visione sono 25 e il programma è visibile a questo link.

Il gioco e i premi

La manifestazione è accompagnata anche da un gioco-fedeltà: a ogni proiezione si raccoglie un certo numero di punti che varia a seconda del film, delle tematiche trattate e del genere. Chi completerà la tessera avrà la possibilità di aggiudicarsi dei coupon validi per le proiezioni autunnali del cinema Arlecchino.