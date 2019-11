Mercoledì 4 dicembre alle ore 20.00, presso la Pizzeria Teide di Scaltenigo, si terrà un innovativo evento a metà strada tra teatro e cultura enogastronomica: Le forme del caffè.

Il gruppo teatrale 7TopiTeatro presenterà, infatti, un collage a più voci di racconti sul caffè per far conoscere meglio la celebre bevanda. I racconti spazieranno da fatti storici a racconti di vita quotidiana, in cui il caffè assurge a ruolo metaforico. La Pizzeria Teide proporrà delle pizze a base di caffè e, per onorare il titolo della serata, verranno presentati ogni volta in una forma diversa polvere, chicchi e crema.

«Ci piaceva raccontare il caffè, perché è una bevanda con una storia lunghissima, ma soprattutto è simbolo di pausa conviviale e incontro informale in moltissime culture. Abbiamo cominciato a lavorarci 2 anni fa e l’azienda Gambato Caffè, una torrefazione artigianale molto attiva con sede a Scaltenigo, ci ha sostenuto offrendoci i suoi locali per creare uno spettacolo itinerante, che a inizio 2018 ha richiamato circa 60 persone per 5 repliche. Grazie al successo riscontrato abbiamo creato l’occasione di incontro con un’altra realtà, la Pizzeria Teide, che ha molto a cuore la stagionalità dei prodotti e pone una particolare attenzione alla ricerca di artigianalità locale.» spiega Valentina, una delle attrici di 7TopiTeatro.

I proprietari di Teide, Francesco Vecchiato e Giovanni Arcaya Spagnolo, dichiarano: «Ci è piaciuta la sfida di creare delle pizze col caffè, un ingrediente non molto praticato dagli chef. In realtà avevamo già una pizza con polvere di caffè nel menù autunnale, quindi la ricerca è stata verso le altre forme, cioè crema e chicco. Abbiamo fatto molti tentativi, e siamo arrivati al risultato che assaggerete nella degustazione di mercoledì. Siamo molto felici di questo connubio tra sapori e conoscenza.»

7TopiTeatro è un gruppo di non professionisti per cui il teatro è meno di un lavoro, ma più di un hobby. Dopo quasi dieci anni di laboratori, la compagnia ha deciso di darsi una forma e un nome per scovare storie da raccontare in luoghi volutamente non teatrali, dove spesso i professionisti non possono arrivare. L’intento è di stimolare l’incontro con persone o progetti speciali, artigianali, o anche semplicemente poco conosciuti, ma che meritano attenzione. Guidati da una professionista, Francesca D’Este, gli attori di 7TopiTeatro si infilano in piccoli spazi nascosti, come gli omonimi animaletti, per portare alla luce tesori sconosciuti.

Prezzo: €28

Per ulteriori informazioni sull’evento: Francesca D’Este 349.587.3857

Per informazioni sulla degustazione e prenotazioni: Pizzeria Teide 041.577.0840

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/905896893139607/?active_tab=about