La Galleria d’Arte Mazzoleni propone presso la propria sede londinese la Mostra In Venice, una personale dell’artista statunitense Melissa McGill che celebra il progetto di arte pubblica Red Regatta. Presentata in parallelo alla 58a Biennale d’Arte a Venezia nel 2019, Red Regatta è stata una serie di quattro performance site-specific su larga scala tenute nelle vie d’acqua di Venezia: cinquantadue barche tradizionali, con vele al terzo dipinte a mano in diverse tonalità di rosso, hanno navigato seguendo una coreografia.

Organizzato in collaborazione con Magazzino Italian Art, Associazione Vela al Terzo Venezia e Comune di Venezia, con il supporto della galleria Mazzoleni, a cura di Chiara Spangaro con il project management di Marcella Ferrari, Red Regatta è la prima opera d’arte ad essere registrata come “Regata pulita”, un programma di Sailors for the Sea powered by Oceana, che mobilita i marinai a proteggere l’oceano attraverso l’educazione e l’attivismo.

Attraverso rendering fotografici dipinti a mano dall’artista, lavori realizzati con la tela utilizzata per vele, opere su carta, fotografie, un’installazione in vetro, sculture sonore e una nuova serie di studi ad acquerello della Laguna di Venezia, In Venice esalta a pieno lo speciale rapporto personale di Melissa McGill con Venezia.

L’artista ha voluto dare vita ad una riflessione che riguardasse questioni non solo ambientali ma anche storiche: il rosso delle vele si riferisce alla forza della vita ma anche alla stessa Venezia con i suoi mattoni e tetti di terracotta, la sua bandiera, la storia del commercio del pigmento rosso, i dipinti di Tiziano, Tintoretto e gli altri maestri veneti.

L’esposizione In Venice propone una serie di lavori creati durante le diverse fasi di realizzazione di Red Regatta. Il primo gruppo comprende i rendering fotografici su larga scala dipinti a mano dall’artista. Il secondo sono studi del color rosso vibrante, su tela da vela e carta, realizzati durante la creazione delle cinquantadue tonalità per Red Regatta. La terza serie, Riflessi, sono fotografie scattate dall’artista durante lo svolgersi della manifestazione presentate in due suggestive installazioni, una stampata su carta, l’altra su vetro. Completa l’esperienza nuova serie di studi ad acquerello della laguna veneziana, così come il progetto Campo Box (Santa Maria Nova) e Campo Box (San Polo), scatole scultoree sonore, laccate in nero, che evocano la planimetria e l’esperienza uditiva dei campi veneziani e di chi ci abita.

“Red Regatta e le opere ad essa correlate parlano simultaneamente, da un lato, di una dimensione individuale, intima e locale, di cose “fatte a mano” mentre, dall’altro, enfatizzano la comunità collettiva, pubblica e globale su larga scala. Riunire le persone, per un obbiettivo comune, sia su scala intima sia collettiva, è al centro del mio lavoro”, ha commentato Melissa McGill.

Marsilio Editore pubblicherà inoltre uno speciale volume che celebra il progetto che sarà disponibile dal 17 giugno. Red Regatta conterrà testi originali dell’artista, oltre a interventi di Silvio Testa e Chiara Spangaro. Mostra e libro saranno inaugurati presso Mazzoleni a Londra martedì 22 giugno, appuntamente che vedrà la partecipazione di Melissa McGill che si confronterà con Flavia Frigeri e Tamsin Dillon.

Per celebrare il lancio del libro, domenica 20 giugno alle ore 14, dalla sede nautica dell’Associazione Vela al Terzo Venezia tra Fondamenta Nove e Isola San Michele a Venezia, navigheranno una trentina di barche a vela tradizionali a vela al terzo, ciascuna con vele dipinte a mano in una diversa tonalità di rosso. Questo speciale meeting, organizzato dall’artista, è dedicato ai suoi collaboratori veneziani e alla città di Venezia a cui è legata sin dai primi anni ’90 e sarà anche un’occasione per ricordare Giorgio Righetti, Presidente dell’Associazione Vela al Terzo Venezia, scomparso lo scorso maggio.

Alle 17, dopo l’evento velico, il libro sarà presentato al pubblico presso la sede dell’Associazione Vela al Terzo Venezia a Venezia. Introdurrà l’evento Marina Spinadin, Vicepresidente di AVT, alla presenza dell’artista, del direttore di Magazzino Italian Art, co-organizzatore della Red Regatta, Vittorio Calabrese, del curatore del progetto, Chiara Spangaro e del giornalista e scrittore Silvio Testa, socio AVT.