A Venezia la performance di Therminal C e Matilde Sambo inaugura New Echo System

Venerdì 18 giugno alle 21 a Palazzo Trevisan Degli Ulivi prende il via il progetto New Echo System curato da Enrico Bettinello e promosso dalla fondazione Pro Helvetia. Il progetto, che prevede un ricco programma per questa stagione 2021, si pone l’obiettivo di mettere in contatto artisti svizzeri e italiani dando loro la possibilità di fare ricerca, sviluppare nuove idee, sperimentare svariati linguaggi creativi. Ed è proprio quello che hanno fatto le due protagoniste del primo appuntamento di New Echo System programmato per venerdì. Parliamo della musicista svizzera Therminal C (nome d’arte di Coralie Ehinger) e dell’artista veneziana Matilde Sambo, che metteranno in scena una performance risultante dalla loro ricerca creativa svolta in collaborazione.

Therminal C si esibirà con il theremin e i sintetizzatori, mentre Matilde Sambo la accompagnerà con una proiezione video. La comunicazione con il pubblico si farà di suoni, ma anche di gesti. Ciò lo si deve soprattutto all’uso del theremin, uno strumento di musica elettronica che si caratterizza per l’assenza di contatto tra l’esecutore e l’apparecchio. Il contatto viene sostituito da una gestualità a distanza: a ogni suono corrisponde un differente segno delle mani. Il theremin, unito alla proiezione video, trasforma così l’esibizione in un’esperienza totalizzante per i sensi.

L‘ingresso è libero fino a esaurimento posti, previa registrazione obbligatoria tramite Eventbrite. Per accedere al concerto sarà necessario presentarsi a Palazzo Trevisan Degli Ulivi almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo e indossare la mascherina protettiva per tutta la durata della performance.