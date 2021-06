Tratto dal romanzo di Amanda Davis (mora in un incidente aereo mentre promuoveva il suo libro) “Wonder when you’ll miss me” (2003), adattato per il grande schermo dal regista con Chiara Barzini e Luca Infascelli, e dopo una gestazione di sette anni, esce il 1 Luglio una favola di formazione, da vedere e, soprattutto, da far vedere nelle scuole.

È il bullismo nella forma del body shaming (prendere in giro le persone per qualche caratteristica del loro aspetto fisico) ad essere indagato in questa storia resa film con un sentimento inconsueto, non tenero, ma di chi sa ascoltare, e uno sguardo di partecipazione attiva, nel senso di emotiva.

Amanda, soprannominata dai compagni liceali “flaccida” e la sua amica di troppe taglie in più sono in fuga.

Con un andirivieni temporale, che intreccia presente e passato prossimo, Francesco Fei sgarbuglia i fatti sul cosa sia successo alle due amiche.