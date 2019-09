E’ appena stato inaugurato il “Notorious Cinemas – The experience” – Il primo Multiplex a brand.

Notorious Cinemas Srl è subentrata nella gestione dell’ex Skyline a partire dal 1° marzo 2019.

Il Multiplex, che beneficiava già di un’ubicazione strategica, è situato all’interno del Centro Sarca, il centro commerciale di Viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, con Ipercoop, 80 negozi, 14 ristoranti, animazioni ed eventi tutto l’anno.

La società IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. – Proprietaria della Galleria del Centro Commerciale Centro Sarca e della Multisala, è stata parte attiva e fondamentale nel processo di riqualificazione del cinema.

La struttura è stata completamente rinnovata nel periodo estivo, secondo le linee guida di un format innovativo di sala cinematografica sviluppato con l’expertise internazionale dell’Amministratore Delegato, Andrea Stratta.

Il format propone un nuovo modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, accoglienza qualificata, location accurate, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.

La struttura si sviluppa su 5.536 mq, per un totale di 10 sale, di cui una dotata di tecnologia IMAX e aree relax dove sarà possibile sostare e rilassarsi.

Per la riqualificazione dell’intera struttura si è data molta importanza all’eco-sostenibilità scegliendo sempre i materiali a più basso impatto ambientale. Tutto questo in assoluta coerenza con l’impegno sulla sostenibilità di IGD, che ha deciso fin dal 2016 di certificare il Centro Sarca (primo centro commerciale in Italia) sia Iso 14001 che Breeam In Use.

La stessa attenzione è stata messa nell’individuare i migliori partner food & beverage per una proposta varia ed healty-oriented volta a soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, con soluzioni eco-concepite a 360° dai prodotti al packaging.

SEDUTE

Tutte le sale saranno dotate di poltrone di ultima generazione con schienale reclinabile e poggiapiedi comandate elettronicamente, con ampia seduta, dotate di porta usb per ricaricare lo smartphone/tablet, con tavolino spazioso e porta bibite, con rivestimento in eco pelle. Quindi un grande comfort senza costi aggiuntivi rispetto al normale biglietto del cinema.

FOOD

All’interno della struttura gli alimenti verranno serviti attraverso stoviglie eco-sostenibili:

Piatti/Tovaglioli/Contenitori vari in materiale compostabile

Cannucce (Plastica riciclabile al 100%)

Contenitori per food & beverage composti da materiali riciclabili nella loro linea (carta su carta, plastica su plastica)

Pet di bibite varie e acqua in bottiglie realizzate con forte incidenza di materiale riciclato

Acqua minerale Ecogreen in bottiglie di plastica 100% riciclabile creata per ridurre l’impatto ambientale e compensare le emissioni di CO2 e gas effetto serra.

Una particolare attenzione verrà rivolta ai consumatori vegani e vegetariani con una proposta di prodotti confezionati e dedicati. Alcune caramelle vendute nei nostri bar non conterranno gelatine animali e conservanti. Speciale riguardo inoltre ai prodotti healty anche per un pubblico più adulto e salutista.



ENERGIA RINNOVABILE

Notorious Cinemas ha stipulato un contratto con un’azienda che investe nelle energie rinnovabili. La fornitura di energia elettrica dunque proviene da impianti idroelettrici, solari ed eolici. Le lampade utilizzate sono a basso consumo.

RIVESTIMENTO SUPERFICI

Per la verniciatura del locale è stata utilizzata una vernice ad acqua con basso impatto ambientale

Per quanto riguarda la pavimentazione delle sale, la scelta è ricaduta sulla messa in posa di moquette con materiale riciclato.

CARTA RICICLATA

I biglietti emessi nelle nostre sale sono composti di carta riciclabile.

VIDEO PRESHOW

Per quanto riguarda il preshow video che viene proiettato prima delle proiezioni, a chiusura del filmato comparirà il logo green “Notorious Cinemas – We Love Ambiente” con una frase famosa sull’eco-sostenibilità, che cambierà ogni mese. L’apertura sarà dedicata al grande filosofo spagnolo José Ortega y Gasset:

“Io sono me e il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso”

PROGETTO IN SVILUPPO

Per le attività con scuole e bambini verrà realizzato un progetto con la mascotte “Greeny”.

Greeny è un albero parlante dalle sembianze umane che diventerà la mascotte dei più piccoli nel nostro cinema. Attraverso Greeny verranno implementate diverse attività con l’obbiettivo di divulgare al nostro pubblico di bambini e famiglie la cultura per la cura dell’ambiente quindi la salvaguardia del nostro pianeta. Attraverso diversi strumenti di comunicazione quali: lo schermo delle sale cinematografiche, i video wall nei foyux, degli activity book realizzati ad’hoc e altri strumenti di comunicazione affronteremo di volta in volta un tema diverso legato all’eco sostenibilità. Tra i vari argomenti il riciclaggio dei rifiuti, l’educazione al rispetto dell’ambiente, l’alimentazione.