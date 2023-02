La giuria internazionale della 73° Berlinale, composta da Kristen Stewart (Presidente), Golshifteh Farahani, Valeska Grisebach, Radu Jude, Francine Maisler, Carla Simón e Johnnie To; assegna l’Orso d’Oro al documentario Sur l’Adamant , del regista francese Nicolas Philibert.

Molti poi gli altri premi, partendo da vari Orsi d’Argento. In particolare:

Gran premio della giuria a Roter Himmel (Afire), di Christian Petzold; Orso d’Argento per la miglior attrice protagonista alla straordinaria bambina di sette anni Sofía Otero in 20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees), di Estibaliz Urresola Solaguren, film premiato anche da varie altre giurie dipendenti: TEDDY AWARDS, GILDE FILMPREIS; nonchè il premio dei lettori del quotidiano BERLINER MORGENPOST; Orso d’Argento per la migliore professionalità artistica a Hélène Louvart per le riprese di Disco Boy , di Giacomo Abbruzzese.

Molti sono anche i premi assegnati dalla Giuria Indipendente, composta da Paul De Silva, Arielle Domon, Kerstin Heinemann, Miriam Hollstein, Anne Le Cor, Alberto Ramos Ruiz. Anche questa giuria tributa un elogio a Sur l’Adamant, e inoltre, tra i film in concorso, è premiato Tótem , di Lila Avilés.

La Giuria FIPRESCI premia The Survival of Kindness, di Rolf de Heer.

TUTTI I VINCITORI

Golden Bear for Best Film (awarded to the film’s producers) Sur l’Adamant (On the Adamant)

by Nicolas Philibert

produced by: Céline Loiseau, Gilles Sacuto, Miléna Poylo

Silver Bear Grand Jury Prize Roter Himmel (Afire)

by Christian Petzold

Silver Bear Jury Prize Mal Viver (Bad Living)

by João Canijo

Silver Bear for Best Director Philippe Garrel

Le grand chariot (The Plough)

Silver Bear for Best Leading Performance Sofía Otero in

20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees)

by Estibaliz Urresola Solaguren

Silver Bear for Best Supporting Performance Thea Ehre in

Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night)

by Christoph Hochhäusler

Silver Bear for Best Screenplay © Angela Schanelec

Music

by Angela Schanelec