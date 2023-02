Fino al 2 aprile la mostra del fotografo e giornalista francese di origini greche Nikos Aliagas, ospitata dalla Fondazione dell’Albero d’Oro, sarà visitabile a Palazzo Vendramin Grimani a Venezia. L’esposizione, dal titolo Nikos Aliagas. Regards Vénitiens, è il frutto di una residenza artistica, iniziata a luglio 2022 e conclusa lo scorso dicembre, che ha portato per la prima volta l’artista a contatto con la realtà veneziana.

Grazie a questa immersione nella quotidianità della città lagunare, Aliagas matura l’idea di realizzare una mostra che guardi alla vera anima di Venezia, quella scarna di turisti e carica di autenticità. Così, le sue immagini, in bianco e nero, sono principalmente spezzoni di vita quotidiana, che si svolgono nei sestieri, nei campi e nelle calli, o paesaggi che sceglie per istinto. E a chi gli chiede se sia ancora possibile improvvisare in una città fotografata milioni di volte, che sembra non aver più nulla di inesplorato, Aliagas risponde «sì, se si parte dal principio che è Venezia a guardarci e osservarci».

Nikos Aliagas. Regards Venitiens si inserisce nel filone di lavoro dedicato alla fotografia che la Fondazione dell’Albero d’Oro ha avviato con le testimonianze fotografiche degli artisti Patrick Tourneboeuf e Ugo Carmeni, e integra in maniera strutturale la ricca programmazione della Fondazione, consolidando la rinascita di questo storico luogo di trasmissione, scambio e valorizzazione artistica.

Informazioni

Orari: Lun – Dom, 10-13 14-18

Tariffe: Biglietto intero 7 €, Biglietto ridotto 5 €

Ingresso gratuito per giovani sotto i 20 anni; giornalisti accreditati; accompagnatori di persone con invalidità al 100%; guide autorizzate.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.fondazionealberodoro.org/it/