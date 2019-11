“Torno a essere farmacista, qui, in questo film, nato dal suggerimento di Giampaolo Donzelli, per prendere posizione a favore della più estesa vaccinazione possibile, e a favore della autorevolezza della scienza, della competenza, dello studio, della ricerca, della sperimentazione.

Sui Vaccini non segue dibattito“

Questa è la dichiarazione della regista Elisabetta Sgarbi.

Vaccini. 9 Lezioni di Scienza dura poco più di un’ora. E’ un esaustivo documento su cosa siano i vaccini; uno strumento utile, scientificamente dettagliato sull’argomento; forse un documentario che funge da vaccino stesso contro una disinformazione pericolosa e dilagante.

Una scrivania, arredata in base alle esigenze degli intervistati, è la scenografia asciutta e diretta, i protagonisti, professionisti, accademici che svolgono il loro lavoro scientifico ogni giorno, qui, fronte camera, senza nessuna ingerenza, espongono la loro opinione rimettendo al centro la scienza.

I vaccini: come funzionano, come sono nati, se ne assumiamo troppi oppure pochi, se possono avere effetti collaterali, quale relazione hanno con il grande tema della immigrazione, se veniamo correttamente informati oppure se aleggiano su di essi false notizie e come si possono evitare.

Elisabetta Sgarbi affronta anche il tema dei migranti (ognuno di noi è un migrante, per vivere, da città in città, da nazione in nazione) consultando il dottor Pietro Bartolo, medico a Lampedusa ed eurodeputato perché spieghi la prassi medica che ogni essere umani sbarcato da gommoni o barconi sull’isola è obbligato a sottoporsi. Anche lui smonta tutta una serie di dicerie montate ad arte come propaganda politica.

Perché sulla salute delle persone non si può operare sciacallaggio mediatico per una manciata di voti, si viola un codice etico e morale.

La disinformazione, crearla, svilupparla, è un reato. Come un reato è anche l’ignoranza. Non sono ammesse.

I professionisti intervistati dalla regista sono:

Gianpaolo Donzelli, Ordinario di Pediatria dell’Università di Firenze e Presidente della Fondazione Meyer.

Chiara Azzari, Professore Associato di Pediatria Università di Firenze

Pietro Bartolo, medico ed eurodeputato.

Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University.

Roberto Burioni, Professore Ordinario Microbiologia e Virologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.

Anna Maria Lorusso, Professoressa associata. Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna.

Emanuele Coccia, Maître de conférence all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.

Andrea Biondi, Professore ordinario, Pediatria generale e specialistica Università degli studi di Milano, Bicocca.

Massimo Cacciari, professore emerito di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele