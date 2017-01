Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe) sono tre donne afroamericane, impiegate alla NASA.

Siamo nel 1961 in Virginia. Ci sono i bagni per i bianchi e per la gente di colore, ci sono scuole per bianchi e per scuole per neri, ci sono settori della biblioteca solo per gente bianca.

E queste tre specialiste, tre menti brillanti nel campo della matematica, del computer e dell’ingegneria danno un contributo essenziale al programma di missioni spaziali che ha portato in orbita uomini come l’astronauta John Glenn.

Un lavoro nell’ombra, fatto di assegnazioni giornaliere, nulla di fisso, sedute a vecchie scrivanie di vecchi caseggiati all’interno della NASA. A poco a poco la loro indefessa professionalità e ineguagliabile intelligenza, fanno riconoscere che i loro studi sono indispensabili. E finalmente la loro competenza viene riconosciuta; così dalle stanzette ai grandi uffici portano alla luce la loro guerra fredda: la lotta contro la brutale segregazione. Basato sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly, Il Diritto di Contare è un emozionante film sul potere e sul coraggio femminile.

Il regista Theodore Melfi (che ha scritto la sceneggiatura con Allison Schroeder) dirige con suggestione e onestà tali da riprodurre in modo limpido le tese atmosfere dell’epoca. Ovviamente a contribuire a insignire di qualità Il Diritto di Contare è un cast di pezzi da novanta che non si risparmia, Spencer in testa.



Il risultato è la narrazione di una storia vera, raccontata in modo efficace, per arrivare diritto nel cuore e nella mente di tutti gli spettatori. Si ride e ci si commuove per questo riconoscimento tardivo a tre incredibili donne.

Katherine Johnson ha ricevuto dall’ex Presidente Obama la Medaglia Presidenziale della Libertà nel 2015.