105 XMasters, un weekend di adrenalina e musica a Senigallia. Mondo Marcio, Damianito, Fabio Rovazzi, il Jungle Beach Party e le finali degli sport sulla spiaggia.

E’ entrata nel vivo la 14ª edizione di 105 XMasters, l’action sport & music festival che sta trasformando la Spiaggia di Velluto di Senigallia in un villaggio globale di sport e musica. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio si sta svolgendo il culmine dell’evento, con un programma fitto di appuntamenti imperdibili tra competizioni sportive, show e grandi ospiti sul palco di Radio 105. Intanto giovedì si è tenuta l’esibizione dei rapper Mondo Marcio e Damianito. Di giorno, i 40.000 mq del village sul Lungomare Mameli sono il campo di battaglia per centinaia di atleti impegnati in tornei e contest di altissimo livello. La sera, la spiaggia si trasforma in un’arena musicale a cielo aperto con DJ set e live show di fama nazionale e internazionale.

La giornata di venerdì è stata caratterizzata da un’intensa attività sportiva e da uno show imperdibile, con Motocross Freestyle (spettacolari evoluzioni con il team DaBoot). Saranno presenti fino a domenica riders del calibro di Vanni Oddera, Massimo Bianconi, Diego Manenti, Jack Gandino e team di Motocross Freestyle Daboot. Non mancano i corsi di Sup, Surf, Kite Surf, Flyboard, Arrampicata, Fitness, Ginnastica Dinamica Militare, Yoga e molti altri. Previoste anche attività “Only for kids” per i più piccoli e sport paralimpico in collaborazione con il Cip: sessioni di ParaBeach, Surf, SUP e Vela, con la presenza degli atleti Giada Cerpolloni e Diego Gastaldi. Nel weekend saranno presenti anche gli atleti/tecnici della FISSW (Stella Papetti, Francesca Malfatti e Cristiano Corsi).

Nella serata di venerdì successo per “Radio 105 On Stage” con lo special guest Fabio Rovazzi, preceduto e seguito dai DJ set di Nicola Torresi e Genyo Drop. Trasmissione Live: “La Carovana di 105” in diretta dalle 18 alle 20.

Sabato 19 luglio è una giornata di finali, premiazioni e grande musica elettronica.

Tra gli sport: Beach Rugby con le finali del Trofeo Italiano, il Torneo amatoriale Volley Slam maschile e femminile, Fighting (workshop di Kickboxing e Striking per MMA con Jordan Valdinocci e sessione di Kempo Dankan Karate), Motocross Freestyle con il team DaBoot, Paralimpico con Martina Caironi. Main Stage: dalle 22 la spiaggia si trasforma in una giungla musicale con il “Jungle Beach Party”. In consolle si alternernano le star internazionali CC:DISCO! ed Erol Alkan, con opening act di Verdo e Tommy Soul. Premiazioni dei contest alle 17 sul palco.

Domenica 20 luglio: l’ultima giornata del festival è dedicata alle premiazioni finali, agli ultimi show e al party di chiusura. Sport: Motocross Freestyle, ultimi show del team DaBoot alle 11 e alle 17; Beach Rugby, finali del Trofeo Italiano; Torneo amatoriale Volley Slam maschile e femminile; Fitness: appuntamenti di Pilates, Body Trip e HIIT Workout durante la giornata; Fighting: workshop di Brazilian Jiu Jitsu con Niccolò Bartolazzi (dalle 15 alle 18); Vela: Trofeo Otto Spiagge presso il Club Nautico di Senigallia; Paralimpico: continuano le attività di ParaBeach con Martina Caironi e Diego Gastaldi; Beach Volley: alle 18 si terranno le premiazioni del torneo sul Main Stage.

Musica e intrattenimento con Aperol Bar: la chiusura del festival è affidata all’Aperol Party, con lo special guest Simone Bernini e DJ set a partire dalle 22; Trasmissione Live: “Tutto Bene a 105” (09-12) e “105 Mindset” (18-20).

Per l’intero weekend sarà possibile partecipare a corsi e workshop di decine di discipline, prenotabili tramite l’App ufficiale XMasters.