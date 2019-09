Oualid Mouaness è un produttore, scrittore e regista di origine liberiana cresciuto in Libano. Ha conseguito un master in scrittura e regia presso la Florida State University, ha diretto i cortometraggi Saint in the Sun e The Rifle, The Jackal, The Wolf, and the Boy. Ha anche prodotto video musicali per David Bowie, Annie Lennox, Lana Del Rey e Justin Timberlake, tra gli altri.

1982 è il suo primo lungometraggio. Una favola poetica e minimalista, ma anche realista sull’amore e sulla guerra.

É il giugno del 1982. Il Libano, già dilaniato da una guerra civile, è invaso da Israele. Il regista ripercorre quegli avvenimenti scegliendo il punto di vista dei bambini e ambienta il suo film in una scuola alla periferia di Beirut, capitale libanese.

Mentre il conflitto si avvicina sempre di più, i rumori della scuola sono rotti da rombi lontani, e l’11enne Wissam (Mohamad Dalli) è più intento a trovare il coraggio di dichiarare il suo amore a Joanna, compagna di classe.

Mentre i rimbombi delle deflagrazione si avvicinano, Wissam, Joanna e i loro compagni sono impegnati negli esami di fine anno con i loro professori Yesmine (Nadine Labaki) e Joseph (Rodrigue Sleiman). Questi ultimi, anch’ essi spaventati, assicurano i bambini che i disordini sono solo al Sud, che la parte Ovest è sicura.

Mentre gli uomini si fanno la guerra, i bambini della scuola sostengono in lingua inglese gli esami, matematica, geografia, … di fine anno. Perché l’istruzione è la miglior pace possibile.

Mentre nuvole di polvere e fumo iniziano a intravedersi in lontananza, Wissam e il suo miglior amico Majid (Ghassan Maalouf) discutono come due ragazzini normali, giocano a biglie, si spalleggiano, litigano anche per un fraintendimento.

Mentre all’orizzonte del campo per la ricreazione compaiono aerei da guerra, inizia l’evacuazione della scuola e il solo pensiero cruccio di Wissam è quello di non essere riuscito a dichiararsi a Joanna prima che lei parta per Parigi, come ogni anno durante le vacanze.

1982 è la complessità dell’amore e la follia della guerra vista con gli occhi dei bambini. È il ricordo del regista che in quel giugno dovette lasciare la scuola mentre stava sostendo gli esami.

I suoi ricordi rivivono attraverso i protagonisti del film con il loro sguardo ingenuo, fantasioso. 1982 è un piccolo film realizzato con semplicità e lucidità.