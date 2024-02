A Cavallino Treporti Gualtiero Bertelli in “Venezia è una fisarmonica”

Al Festival “La piazza delle Arti” di Cavallino-Treporti diretto da Alessio Nardin arrivano la tradizione popolare e la musica di qualità.

Venerdì 23 febbraio alle 21:00 al Teatro Comunale di Cavallino Treporti a Ca’ Savio Gualtiero Bertelli, cantautore e cantastorie veneziano, si racconta in Venezia è una fisarmonica: la città lagunare diventa uno spartito e la fisarmonica si trasforma in una voce per interpretare una vita dalle molte stagioni.

L’infanzia alla Giudecca, romanzesco microcosmo popolare, l’impegno artistico e politico, gli incontri con Luigi Nono, Mario Isnenghi, Giuliano Scabia, Gian Antonio Stella, Edoardo Pittalis, Gianni Bosio, Roberto Leydi, Dario Fo. Ma anche gli anni del lavoro come maestro elementare e come amministratore locale; fino alla più recente stagione che lo ha riportato in scena nella forma del teatro-canzone. Una memoria privata e pubblica che attraversa cinquant’anni di carriera, sempre con il tono leggero e corale di una commedia goldoniana. “La presenza di un artista speciale ed atipico come Gualtiero Bertelli è portatrice di storie e suoni legati alla nostra gente e al nostro territorio – dichiara Alessio Nardin – Lo speciale legame tra Bertelli e Venezia è il vero evento della serata”.

Accanto a Bertelli i musicisti Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici), Simone Nogarin (chitarre) e Domenico Santaniello (contrabbasso e violoncello).

Prenotazione biglietti a segreteria@accademiaduse.it o al numero 338 9581964 (con

messaggio WhatsApp o telefonata).