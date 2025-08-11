A Cavallino Treporti per il Festival Piazza delle Arti va in scena “L’Arte della Commedia”

Martedì 12 agosto alle ore 21.00 nel Parco Baden Powell a Cavallino Treporti in Località Ca’ Savio va in scena nell’allestimento dell’Accademia Eleonora  Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative di Asolo lo spettacolo “L’Arte della Commedia”, un allestimento di Commedia dell’arte ideato e diretto dal maestro Alessio Nardin direttore dell’Accademia.

Lo spettacolo è l’intreccio di trame che si dipanano con leggerezza, ironia e momenti di intensa umanità, attraverso scene che si ispirano ai più famosi canovacci del 1500. Ciò che ne emerge è un viaggio attraverso le virtù ed i peccati capitali dell’uomo. Lo sviluppo di diverse trame, una indipendente dall’altra, è impreziosito da musiche dal vivo, canti popolari, combattimenti, pantomime, momenti di poesia e satira sociale, personaggi inattesi… in una cornice stilistica tipica della maschera con amori, intrighi, travestimenti, trasformazioni, colpi di scena, agnizioni.

In azione le maschere classiche della Commedia dell’Arte in un contesto attuale ed originale. Ne sono interpreti gli allievi attori dell’Accademia Duse: Bignotti Céline Biscaro Anna, Buccinnà Sara, Buda Giulia, De Roia Lorenzo, Giannone Francesca, Giuliano Alessandra, Giuriato Camilla, Libbi Elisa, Maddalena Marco, Maturi Valentina Vittoria, Nigro Luca, Piccinelli Francesca, Pucci Eleonora, Recalcati Davide, Redaelli Francesca, Rossi Emma, Verani Sofia Verde, Vianello Pietro. Le maschere utilizzate dagli interpreti sono state realizzate da Renzo Sindoca e Stefano Perocco di Meduna.

L‘ingresso allo spettacolo è gratuito.

