Ciao Bambino di Edgardo Pistone vince il Bobbio Film Festival

Ciao Bambino, opera prima di Edgardo Pistone è il film vincitore della 28a edizione del Bobbio Film Festival ideato da Marco Bellocchio. Il Premio Speciale Quotidiano Libertà va a L’ORO DEL RENO di Lorenzo Pullega, mentre ROMANA MAGGIORA VERGANO (Il tempo che ci vuole) e GUILLAUME CANET (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta) vincono il Premio Fondazione di Piacenza e Vigevano, rispettivamente come Miglior attrice e Miglior attore. Il Premio del pubblico – Città di Bobbio è andato a ZAMORA di Neri Marcorè.

La giuria del Festival, composta partecipanti al corso di critica cinematografica “Il Critico cinematografico: dalla visione alla recensione”, ha scelto di assegnare il Gobbo d’Oro a CIAO BAMBINO di Edgardo Pistone “Per aver evocato un immaginario urbano dai toni favolistici con la ricerca di uno stile registico personale che consegna un’opera prima di grande, chiaroscurale maturità cinematografica”.

La Giuria dei corsisti ha, inoltre, assegnato il Premio Speciale “Quotidiano Libertà” a L’ORO DEL RENO di Lorenzo Pullega, il Premio Fondazione di Piacenza e Vigevano per la Migliore attrice e per il Miglior attore rispettivamente a ROMANA MAGGIORA VERGANO (Il tempo che ci vuole) per “Per una prova attoriale intensa e delicata, capace di interpretare una donna insieme tenera e determinata, entrando in punta di piedi nelle vicende personali e restituendole con una verità emotiva profondamente viva” e a GUILLAUME CANET (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”) per la sua dimensione poliedrica e per l’abilità di restituire la complessità di un personaggio profondo seppur confinato nella rigidità del suo ruolo storico.

Il Premio del pubblico – Città di Bobbio, assegnato al film più votato dagli abbonati del Festival, è stato vinto da ZAMORA di Neri Marcorè

