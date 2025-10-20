A Murano la performance “Fuoco Continuo” nella Fornace Giancarlo Signoretto

Venerdì 24 ottobre , alle ore 17.00, dieci giovani donne saranno protagoniste di una performance a Murano nella Fornace Giancarlo Signoretto Master Glass snc in piazzale Calle Colonna 1/B: l’evento rientra nell’ambito del percorso formativo “Teatro Artigiano”, che, sotto il coordinamento del Career Service dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha coinvolto dieci studentesse dell’ateneo veneziano in un’esperienza di scoperta e relazione con il mondo dell’artigianato. Trasformare la leggerezza, la fragilità e la trasparenza del vetro in fuoco e narrazione. È la magia che va in scena nello spettacolo Fuoco Continuo, una performance site specific ideata e diretta dal regista Mattia Berto che indaga il mondo del vetro facendone una metafora contemporanea. Un racconto collettivo che intreccia storie di donne tra passaggi di generazioni e nuove sfide, nel segno di un sapere antico che si rinnova. Ma l’evento rappresenterà anche un’occasione per esplorare il valore dei mestieri d’arte e riflettere su come la creatività possa diventare ponte tra memoria e innovazione anche nel mondo del lavoro. Nella fornace Giancarlo Signoretto Master Glass Snc a Murano il Maestro Giancarlo Signoretto e Agnese Tegon creano manufatti preziosi, frutto di un’arte unica da valorizzare e preservare: il vetro di Murano.

Un palcoscenico straordinario, che costantemente si apre all’arte, alle storie e alla bellezza. Ingresso su prenotazione, scrivendo a venezia.icona@unive.it entro le ore 13.00 di giovedì 23 ottobre 2025.