A Venezia dal 23 al 29 settembre torna la collettiva Le colonete, riconoscimenti a Berto e Ravà

Sabato 23 settembre alle ore 17.00 a Venezia, in Rio Terà de le Colone – Calle dei Fabbri – si terrà il vernissage della 44^ Edizione de Le Colonete, mostra collettiva di pittura, fotografia e grafica sotto i portici subito dietro a Piazza San Marco in un incantevole angolo della città lagunare. L’esposizione potrà essere visitata fino al 29 settembre. In questa edizione verranno consegnati Riconoscimenti Speciali all’artista, pittore e scultore Tobia Ravà e al performer, regista e direttore artistico veneziano Mattia Berto. Ravà, 64enne espone dal 1977 in mostre personali e collettive in Europa, America ed Asia occupandosi anche di iconografia ebraica e tenendo conferenze, sulla sua attività nel contesto della cultura ebraica, della logica matematica e dell’arte contemporanea. Berto, 42enne, nel suo percorso di teatro come strumento di indagine sociale ha teorizzato il “Teatro di Cittadinanza” prima animando i luoghi, anche quelli di chi sta ai margini della societò, di Venezia e di altre realtà nel segno della partecipazione e poi raccogliendo nel dicembre scorso in un manifesto le linee guida del suo teatro. Fra i suoi progetti il “Teatro in Bottega”, andato in scena anche a Firenze e Cortina d’Ampezzo. L’ associazione Le Colonete ha voluto ricordare, a cento anni dalla sua nascita, la socia Luigina De Grandis pittrice, incisore, scrittrice ed allieva prediletta di Bruno Saetti.<<L’obiettivo della mostra è porre per tema principale e, a diretto confronto, protagonisti e comprimari della scena artistica e culturale della città>> scriveva nel 2019 nella presentazione pubblicata in occasione delal 40° edizione della Mostra Il maestro Toni Toniato, artista, poeta, storico e critico d’arte. La festosa partecipazione della cittadinanza e degli ospiti fa di questa mostra una gioiosa kermesse, che pone al centro dell’attenzione la produzione artistica e la partecipazione diretta a fronte di una Venezia troppo spesso vista come una “qualificata vetrina”.

Orario di apertura/opening 15.30-19.00 chiuso lunedì/Monday closed

associazionelecolone@libero.it Info 333 9996531 | 338 4105838