Ultimo fine settimana al Vittoriale degli Italiani sul lago di Garda (Gardone Riviera 23-24 settembre) con “L’acqua e “Il Fuoco”, storico cavallo di battaglia di TeatrOrtaet dedicato a Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio. La settimana successiva parte “La civiltà delle ville”, che debutta al Castello di Monselice (30 settembre, ore 15 e ore 17), in replica domenica 1° ottobre alle ore 16 a Villa Foscarini Rossi di Stra.

La visita animata nello storico Parco del Vittoriale degli Italiani, il Parco più bello d’Italia 2012, ripropone tutta la suggestione e il fascino dello straordinario “patto d’alleanza” tra Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio, un rapporto che unì, passionalmente ed artisticamente, due delle più grandi personalità della cultura italiana a cavallo fra 19° e 20° secolo, prendendo forma tra i giardini della Prioria e le vallette dell’Acqua Savia e dell’Acqua Pazza”. “L’acqua e “Il Fuoco”, liberamente tratto dalle lettere e dagli scritti di Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio, è il titolo che sintetizza simbolicamente l’inconciliabilità dei due elementi, nei quali si rispecchiano la trasparente limpidezza dell’attrice e il continuo indomabile ardere nella vita e nell’arte del poeta. Carlo Bertinelli, anche autore del testo e regista, veste i panni di Gabriele D’Annunzio, mentre Alessandra Brocadello è Eleonora Duse. Quattro gli appuntamenti fra sabato 23 e domenica 24 settembre, ogni giorno con inizio alle 11.30 e 15.30.

La settimana successiva parte il tour “La civiltà delle ville”, che debutta al Castello di Monselice (30 settembre, ore 15 e ore 17), in replica domenica 1° ottobre a Villa Foscarini Rossi di Stra (ore 16). Sempre Carlo Bertinelli e Alessandra Brocadello interpretano le più famose maschere della Commedia dell’arte, le putte e altri personaggi, che stanno viaggiando in burcio-burchiello lungo il Naviglio-Brenta o il Sile per compiere un’ideale percorso nella “terraferma” veneziana tra pianura e collina. La grande maggioranza delle ville era infatti raggiungibile via acqua, un sistema di trasporto più comodo e più sicuro rispetto a quello terrestre. Ogni maschera, secondo il carattere preminente della sua tipologia, mette in luce, con ironia ma anche con affettuosa partecipazione, aspetti peculiari della vita in villa nel fastoso tramonto della Serenissima. Ecco il calendario delle ulteriori tappe del tour: Villa Aganoor Arrigoni – Mansuè (TV) domenica 15 ottobre, ore 16, ingresso gratuito; Castello di S.Pelagio – Due Carrare (PD) domenica 5 novembre, ore 16, €8; Villa Selvatico – Battaglia Terme (PD) sabato 11 novembre, ore 16, €8; Villa Ruzzini – Villanova di Camposampiero (PD) domenica 12 novembre, ore 16, ingresso gratuito su prenotazione; Villa da Ponte – Cadoneghe (PD) sabato 25 novembre, ore 16, domenica 26 novembre, ore 16, ingresso gratuito su prenotazione.