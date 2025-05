Taobuk 2025: ”Confini”, programma e protagonisti di questa edizione

Antonella Ferrara

Dal 18 al 23 giugno si terrà a Taormina la XV edizione del Taobuk, – Taormina International Book Festival, il festival di letteratura internazionale fondato e diretto da Antonella Ferrara, con il sostegno e il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Parco Archeologico Naxos Taormina, Ministero della Cultura e Gold Partner BPER.

Questa edizione esplorerà il tema dei confini: dall’etimo di confini, cum finis che esplicita il portato semantico di un limite comune. Il termine latino limes, opposto a cum-finis, annuncia una chiusura. Eppure, non sono da escludere altre linee di connessione lungo la Storia e in mezzo alle storie. Una via seguita da scrittori e saggisti che si interrogano sul bilancio del passato recente per la costruzione di un futuro migliore comune, nell’accettazione delle reciproche identità, individuali e collettive, geografiche ed esistenziali.

Il programma

Per affrontare i molteplici panorami del sapere e dei saperi che il tema permette di esplorare, vi saranno approfondimenti, spettacoli, mostre e talk che si succederanno all’interno di diversi percorsi disciplinari.

Particolarmente ricca si annuncia dunque la kermesse, da anni strumento di promozione per il turismo culturale con il sostegno della Regione Siciliana, guidata dal Presidente Renato Schifani, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo retto da Elvira Amata, della Fondazione Taormina Arte Sicilia e del Parco Archeologico Naxos Taormina, insieme ad altre importanti istituzioni e realtà pubbliche e private.

Taobuk Award e il Gala del 21 giugno al Teatro Antico

Con il riconoscimento assegnato dal comitato scientifico presieduto dal giornalista Nino Rizzo Nervo, l’albo d’oro del Festival si arricchisce dei nomi di personalità di altissimo profilo letterario, artistico, scientifico o dell’impegno civile

Il Taobuk Award for Literary Excellence 2025 sarà consegnato a cinque scrittori: Peter Cameron, Javier Cercas, Amélie Nothomb, Zadie Smith e Susanna Tamaro.

Per le arti visive il premio andrà ad Ai Weiwei. Per il cinema a due premi Oscar come il regista Gabriele Salvatores e l’attrice e attivista Whoopi Goldberg, insieme agli attori Monica Guerritore e Pierfrancesco Favino, per la musica al soprano Jessica Pratt e al pianista Ramin Bahrami, per la danza saranno insigniti del premio il primo ballerino dell’Opéra di Parigi, Andrea Sarri e il Centro Coreografico Nazionale / Compagnia Aterballetto.

La cerimonia di consegna sarà sabato 21 giugno al Teatro Antico e sarà condotto da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico regionale coproduttore musicale dell’evento e verrà trasmesso da Rai 1 il 5 luglio.

Mimmo Paladino

Percorsi tematici

La relazione tra umanesimo e tecnologia, nel segno di Calvino

A 40 anni dalle Lezioni americane di Italo Calvino e dalla sua scomparsa. Curati da Massimo Sideri, giornalista e docente presso Università LUISS, e realizzati in collaborazione con l’Università di Messina, i sei incontri offrono una guida per comprendere l’eredità delle Lezioni americane.

In assenza di gravità: oltre i confini, l’infinito

Un’altra prospettiva sul tema è offerta da questo percorso tematico che scava nel profondo della filosofia, nella psicanalisi e nella spiritualità.

Cinquant’anni di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo

Taobuk e Fondazione Mondadori commemorano quest’anno l’anniversario del capolavoro di Stefano D’Arrigo Horcynus Orca nel cinquantesimo della sua pubblicazione. Un anniversario che si lega profondamente al motivo conduttore di questa edizione del Festival. Molteplici, infatti, i confini che il protagonista ‘Ndrja Cambria dovrà varcare.

Sulla soglia: l’universale oltre il tempo attraverso le arti

La sezione proporrà conversazioni, dibattiti e talk dedicati a celebrare il valore delle arti nel creare ponti, capaci di trascendere limiti e condizionamenti del tempo presente.

Sconfinamenti

La sezione analizza ricorrenze, testimonianze e opinioni intorno a temi-chiave del nostro tempo. Tra questi la riforma del sistema giudiziario.

Transiti

Questa sezione di programmazione propone letture e indagini sul presente, tra umanità e natura, progetti di futuro e visioni di progresso. Dibattiti che affrontano più ampiamente sviluppi concreti e potenziali in un’ottica interdisciplinare.

Celebrazioni per il 70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina

Avranno inoltre luogo le celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina. L’iniziativa prevede la partecipazione di studiosi, decisori politici e attori della società civile, per dare voce a una pluralità di prospettive e animare dibattiti pubblici, talk e tavoli tecnici.

Finale Premio Strega Saggistica

Si terrà venerdì 20 giugno la serata finale della prima edizione del nuovo Premio Strega Saggistica, con i cinque finalisti selezionati.

Omaggio ai Cento anni di Andrea Camilleri

Non poteva mancare l’omaggio ad un altro importante anniversario: i cento anni di Andrea Camilleri. Il secolo, il mestiere, il racconto (23 giugno), è il tributo ad uno scrittore, ma anche regista e uomo di teatro figura capace di coniugare progetto letterario, presenza pubblica e consapevolezza storica.

Dunque, si prospetta un Festival ricco, non solo per via delle numerose tematiche trattate ma soprattutto costellata di ospiti e nomi di rilievo.