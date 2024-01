A Vittorio Veneto Jojo Rabbit per il Giorno della Memoria

Sabato 27 gennaio alle ore 16 per onorare il “Giorno della Memoria” Cineforum Vittoriese Gianfranco Da Re, A.N.P.I. Sez. “Div.ne Garibaldi N. Nanetti” Vittorio Veneto e la Consulta dell’Associazionismo Culturale Vittoriese propongono la visione del film Jojo Rabbit di Taika Waititi (2019). Nella Germania del 1945, Johannes Betzler detto “Jojo” ha dieci anni, è un fanatico nazista ed ha un amico immaginario, Adolf. Eventi, incontri e persone scardineranno le sue radicate convinzioni e lo renderanno consapevole della realtà delle cose e capace di scegliere.Il regista neozelandese Taika Waititi mette in scena in Jojo Rabbit – un film liberamente tratto dal romanzo del 2004 di Christine Leunens, “Il cielo in gabbia”. E’ un film grottesco e caricaturale, talvolta divertente, talvolta crudele. Racconta il nazismo e il suo peggiore corollario, l’Olocausto, attraverso gli occhi fanatici di un bambino cresciuto con la convinzione che la razza ariana sia l’unica meritevole di esistere. Film ingannevole per scelta, nel suo essere fuorviante riesce dove, forse, altri più seri non fanno più lo stesso effetto: l’orrore spesso bussa alla nostra porta sotto false spoglie, ci lusinga, ci fa abbassare la guardia e solo allora ci colpisce con tutta la sua forza, mostrandosi per quello che è. Allo stesso modo, Waititi ci spinge a rilassarci e ridere per ricordarci poi che no, su questa Storia in particolare c’è poco da ridere ma molto da riflettere. Per non dimenticare. Il film è adatto a tutte le età e particolarmente ai più giovani. Proiezione alle ore 16.00 presso la saletta Gianfranco Da Re al 1° piano, Area Fenderl di Vittorio Veneto.