Ad Abano Terme la XII edizione di Jazz by the Pool

Dal 23 giugno al 25 agosto, torna alle Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD), il festival jazz da godersi a bordo piscina. Quest’anno con una selezione di concerti esclusivamente femminile a supporto del Centro Veneto Progetti Donna: Karima, Serena Brancale, Simona Bencini e Dirotta su Cuba. «La gente discute di come l’arte rifletta la vita, ma se il jazz è un’arte, come può riflettere la vita se ci sono solo uomini che lo suonano?» ebbe modo di dichiarare la compositrice e percussionista Susie Ibarra.

Un festival che si declina al femminile non solo per le personalità musicali di spicco selezionate quest’anno, ma anche perché organizzato e diretto da un team di sole donne: Angela Stoppato, direttrice del Resort e ideatrice dell’evento e la direttrice artistica Aba Chiara. Ad inaugurare Jazz by the Pool sarà venerdì 23 giugno Karima, artista poliedrica nella cui voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Un talento tale da renderla l’unica cantante italiana per la quale Burt Bacharach non solo ha scritto dei brani ma ha anche prodotto il suo album d’esordio. Con il solo accompagnamento del pianoforte, Karima si racconterà attraverso la musica, sua fedele compagna di vita percorrendo un viaggio nei ricordi nelle emozioni e nella passione. Ad accompagnarla il talentuoso Piero Frassi, che vestirà la sua voce, con dei bellissimi arrangiamenti. Venerdì 28 luglio è attesa a bordo piscina Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. L’artista fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz salirà sul palco delle Terme Preistoriche con Soula, una versione one girl band del suo ultimo progetto discografico Je so Accussì, in un concerto melting pot, dove si fonderanno alla perfezione ironia e musica, parole e immagini, emozioni e vita da artista, legando il pop al jazz e il rhythm&blues, al soul.Per il gran finale di stagione, Jazz by The pool ha voluto invitare, venerdì 25 agosto, Simona Bencini, fondatrice, voce e anima dei Dirotta su Cuba, storica band simbolo del funky italiano, che si presenterà al pubblico con la nuova line up che vede Emiliano Pari (voce e tastiere), Stefano Profazi, (chitarra, voce), Patrizio Sacco (basso), Vincenzo Protano (batteria), Donato Sensini (Sax) e Luca Laboni (tromba). Nel corso dell’esibizione spettacolo, la band riproporrà i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera come Gelosia, Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così insieme al nuovo singolo estivo di prossima uscita

Inizio concerti ore 22.00

Acquisto biglietti l prezzo di € 20,00 sul sito http://jazzbythepool.it



Prenotazioni e info: http://jazzbythepool.it, 049 793477 o termepreistoriche@termepreistoriche.it.