L’estate al cinema va festeggiata dando spazio a nuove idee, immagini, e inizi di percorsi creativi che stupiscono e convincono, e che meritano il grande schermo.

Ed ecco che Wanted Clan e Il Club del Martedí presentano una due giorni di cinema con Opera Prima al Cinema Arlecchino di Milano.

Si inizia lunedì 26 giugno alle 20.15 con La zona di Valentina Danelli e Giovanni Villa, che firmano il loro primo lungometraggio. Il film, ambientato nel nord Italia, parla di un’inquietante leggenda metropolitana: quella della Zona, un’area dove cinquant’anni prima è caduto un misterioso oggetto non ancora identificato. Nessun curioso ha mai fatto ritorno da lì, ma quattro sconosciuti ora stanno per entrarci…

Sinossi – A 50 anni dalla caduta di un misterioso oggetto non ancora identificato, sono molte le leggende metropolitane e le credenze riguardanti la Zona, l’area di 10 km quadrati situata nel nord dell’Italia dalla quale nessuno ha più fatto ritorno: né uomo, né macchina, né robot. In questo importante anniversario, quattro persone tra loro sconosciute stanno per accedere alla Zona, accompagnati da una guida in grado di eludere i sistemi di sicurezza.

Martedì 27 giugno alle 18 si prosegue con Hater-Z di Jacopo Matteo Golizia, cortometraggio scritto da Margherita Giusti Hazon. Emma, la protagonista, giovane appassionata di musical, vede la sua vita sconvolta da un episodio di revenge porn. Ispirato da fatti realmente accaduti, il corto è una graffiante storia contemporanea.

Sinossi- Emma è una ragazza di 16 anni che sogna di diventare una grande attrice di musical. Passa le sue giornate con Alessandro, il suo migliore amico, sul tetto condominiale, a provare le battute dei suoi spettacoli teatrali e a cantare. La sua vita viene sconvolta quando, dopo una festa, un suo video intimo viene diffuso, senza il suo consenso, su internet e su tutti i social network. Emma viene così travolta da un vortice di apatia e depressione da cui neanche la passione per la musica riuscirà a salvarla.

Il 27 giugno alle 18.45 si chiude con The world is flat (La terre est plate), primo lungometraggio di Matteo Carrega Bertolini, giovane regista cresciuto tra Francia, Italia e Svizzera. Jean vive in una grande città, sperduto in una dimensione che non gli appartiene. Ma la sua quotidianità viene sconvolta quando incontra Antoine, suonatore di sax soprano, con cui svilupperà un profondo rapporto. Una storia parigina in bilico tra sogno e realtà.

Sinossi- Jean è un giovane ragazzo alla fine dei suoi studi, che vagabonda in una città troppo grande per lui. La sua monotona quotidianità è scossa quando incontra Antoine, un carismatico musicista che lo prende sotto la sua ala.

I registi, insieme ai membri del cast dei tre film, saranno in sala e risponderanno alle domande e curiosità del pubblico.