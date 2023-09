Ad Asolo pubblicato il bando per l’ammissione al 1° anno del trienio dell’Accademia Eleonora Duse

È uscito il bando per l’ammissione al primo anno del percorso triennale per giovani artisti dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative che inizierà adicembre 2023 e si concluderà a giugno 2024.

Il bando con il relativo regolamento è scaricabile dal sito dell’Accademia al link www.accademiaduse.it/event/bando-di-ammissione-corso-triennale-per-allievi-attori-e-registi/. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è il 20 ottobre. L’anno inizia a dicembre e si conclude a giugno con più di 750 ore di lezione annue, il percorso si rivolge a registi e attori di cinema e teatro, nonché drammaturgli e performer. Il corpo docente sarà di altissima qualità, <<I percorsi pedagogici non sono legati ad una scolarizzazione artistica, ma piuttosto ad un luogo-territorio-paesaggio “spazio-temporale” in cui si può attuare una “formazione artistica permanente” su diversi livelli – scrive in una nota il direttore Alessio Nardin, pedagogo e regista – In tale idea di pedagogia, quindi, i gruppi e le classi sono formati da registi, attori, drammaturghi, performer che lavoreranno insieme sui principi basici delle Arti dello Spettacolo. Per gli stessi motivi il percorso proposto nel progetto “Accademia Eleonora Duse” è rivolto a giovani artisti o ad artisti che ricercano un “paesaggio” culturale in cui iniziare o continuare il proprio processo di scoperta artistica come qualcosa di indispensabile e necessario per la propria arte.>> L’Accademia sarà una fucina anche sotto il profilo produttivo: quanti vi saranno ammessi giungeranno a realizzare opere artistiche vere e proprie mise en scene, mise en espace, corto e medio-metraggi, video-arte, video-danza, performance, installazioni.