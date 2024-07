Al Lecco Film Festival ospiti Margherita Buy e Marco Bellocchio

Proseguono gli incontri al Lecco Film Fest, organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio. Margherita Buy prima della proiezione del suo primo film da regista dal titolo Volare in videocollegamento con il Cinema Nuovo Aquilone si è raccontata al pubblico, partendo dai suoi esordi. «Ho tenuto duro perché era facile lasciarsi andare a una piccola sconfitta e a una depressione. Ho capito che nella vita se c’è una passione bisogna insistere. Ed è quello che ho fatto nonostante ho avuto una famiglia che mi osteggiava e che non era stata proprio contenta di questa mia decisione di fare l’attrice».

Presenti all’incontro anche Marco Bellocchio e Simone Gattoni, lo storico produttore del grande regista, e in questo caso coproduttori dell’ultimo film della Buy. In serata Marco Bellocchio ha presentato la versione restaurata del suo Sbatti il mostro in prima pagina, a cinquantadue anni dall’uscita in sala con protagonista Gian Maria Volonté. «Parlo con Goffredo Fofi – eravamo in ottimi rapporti – e decidiamo di metterci mano. Al centro c’era il tema della manipolazione delle notizie, noi ci facemmo entrare altre cose, più personali», ricorda Bellocchio.