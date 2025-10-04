Al Teatro del Parco di Mestre anteprima della Stagione 25-26 di You Theater Dance〜Independent Music

Evento ad ingresso gratuito per l’apertura della Stagione 25-26 di You Theater Dance〜 Independent Music, domenica 5 ottobre all’esterno e all’interno del Teatro del Parco di Mestre a partire dalle ore 17.00. Per l’anteprima della programmazione saranno proposti Assolo, performance corale di due ore che coinvolge una pluralità di corpi che si fanno un unico paesaggio umano ideata da Vertical Waves Project, e il djset di dBEETH, che prende le mosse dal fascino dei vecchi vinili di musica classica, e dei piccoli tesori nascosti nei loro solchi. La nuova Stagione 2025.26 unisce proposte nazionali e internazionali offrendo 10 eventi nei quali la musica dal vivo e la danza saranno le protagoniste.

Ben due le Prime Nazionali del cartellone della danza: il 16 gennaio l’artista tunisino ora attivo in Belgio, Mohamed Toukabri porta un nuovo assolo che vibra dell’urgenza di decolonizzare l’immaginazione, ritagliando uno spazio in cui le tradizioni della danza non competono, ma dialogano; il 27 marzo ‘26 invece Annabelle Chambon & Cedric Charron, anche loro dal Belgio, rivolgono la propria attenzione alle pressioni contemporanee legate al benessere e agli eccessi di alcune ideologie. E ancora il 14 novembre sarà la volta di La Pieuvre/Rebecca Journo con L’heure du thé, una versione ridotta dell’opera Portrait. L’8 maggio infine torna al Teatro del Parco per You Theater la Compagnia Abbondanza/Bertoni con la Prima Regionale di Epiphania.

dBEETH ph: Michela Di Savino

Per la musica: il 17 ottobre sul palco Uzeda – la storica noise band siciliana prodotta da Steve Albini (Nirvana, Pixies, Pj Harvey, ecc.), il 28 novembre Sanam – un sestetto Libanese che fonde elementi psych/kraut, improvvisazione, elettronica, goth e jazz con la canzone tradizionale egiziana e la poesia araba moderna, dando vita a un’avvincente miscela di avant-rock ibrido; il 13 febbraio Iggor Cavalera – batterista brasiliano, noto per aver fatto parte del gruppo metal Sepultura; il 17 aprile Marta Salogni, bresciana ora attiva a Londra diventata una delle producer e sound engineer più richieste al mondo (Björk, Depeche Mode, Animal Colletive, Subsonica, ecc.).

Accanto alla programmazione, verranno proposte 4 matinée con due spettacoli e conversazioni sceniche: La restanza – il 18 e 19 novembre – produzione You Theater che debutta proprio il 18 novembre, e Il cuore di DonChisciotte – il 20 e 21 gennaio – con la regia di Gek Tessaro e Lella Marazzini.

You Theater si propone di allargare la partecipazione e il potenziale di co-progettazione dei giovani e della città: per questa ragione attiva laboratori e work shop aperti a tutti.

INFO

YOU THEATER I Dance〜 Independent Music

email info.youtheater@gmail.com web youtheater.art