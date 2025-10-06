“Orgoglio e pregiudizio” arriva oggi su Audible.it

Audible, la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di intrattenimento audio di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), annuncia oggi l’arrivo in Italia dell’adattamento Audible Original di una delle storie più amate della letteratura: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, in occasione del 250° anniversario dalla nascita della scrittrice inglese.

L’Audible Original porta in audio tutta l’ironia e la vivacità dei personaggi di Jane Austen, trasformando il suono in immaginazione. Un’esperienza travolgente che intreccia la trama del grande classico con i pensieri più intimi di Elizabeth Bennet, facendo vivere all’ascoltatore le emozioni e i turbamenti che agitano la sua mente.

Ad accompagnare l’ascoltatore in questo incredibile viaggio e a trasportarlo nel mondo regency ci sono Ludovica Martino, nei panni dell’affascinante e arguta eroina romantica Elizabeth Bennet, Federico Cesari nel ruolo del suo enigmatico corteggiatore, Signor Darcy. Alla straordinaria coppia si aggiunge un’altra attrice d’eccezione, Isabella Ferrari, che presterà la voce alla Signora Bennet.

Così ha commentato Ludovica Martino: «Dare voce ad Elizabeth Bennet è stata un’esperienza che ha superato totalmente le mie aspettative. È stato stimolante per me come attrice, perché mi ha permesso di imparare tanto anche sulla gestione vocale, e mi ha dato la possibilità di recitare come in un film… ma con la sola voce!».

«Dar voce a un personaggio così presente nell’immaginario collettivo è stato un privilegio che non pensavo di poter avere. Farlo nella forma della serie audio è stata un’esperienza bellissima, sfidante e del tutto nuova per me; mi sono avvicinato a questo ruolo in una maniera differente da quella a cui sono abituato ed è meraviglioso rendersi conto nuovamente della duttilità e della fragilità del mestiere dell’attore», ha aggiunto Federico Cesari.

«Orgoglio e pregiudizioè forse uno dei classici più intramontabili di sempre. L’avevo letto da ragazza ma quando Audible mi ha chiamata per questo progetto non ho esitato. È stato facile empatizzare con i personaggi creati da Jane Austen, che già all’epoca descriveva con occhi sognanti qualcosa di reale in un mondo sempre più incentrato sull’artificiosità», ha concluso Isabella Ferrari.

La serie audio è disponibile in occasione del 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen. L’adattamento di Orgoglio e Pregiudizio di Audible è stato realizzato dalla scrittrice pluripremiata Lulu Raczka (Women, Beware the Devil) e prodotto in collaborazione con Brock Media, azienda di produzione pluricandidata ai BAFTA, guidata da Sarah Brocklehurst (The Outrun). Prodotto in Dolby Atmos, Orgoglio e pregiudizio è caratterizzato da un design sonoro cinematografico realizzato da Brain Audio che trasporterà gli ascoltatori nel mondo della Austen, da una vibrante colonna sonora originale nominato al Grammy Morgan Kibby (M83, The Watcher) e da adattamenti multilingue mixati da Forever Audio.

Tutte le localizzazioni dell’Audible Original Orgoglio e pregiudizio sono allo stesso tempo fedeli al testo originale e in sintonia con la sensibilità moderna, caratterizzate da un sound design cinematografico che affascinerà senza dubbio il pubblico di tutto il mondo.

– Inglese: Marisa Abela (Back to Black, Industry) nel ruolo di Elizabeth Bennet e Harris Dickinson (Babygirl, Iron Claw) nel ruolo di Mr. Darcy

– Tedesco: Emilia Schüle (Marie Antoinette) nel ruolo di Elizabeth Bennet e Aaron Altaras (Unorthodox) nel ruolo di Mr. Darcy

– Francese: Lyna Khoudri nel ruolo di Elizabeth Bennet e Lucas Bravo nel ruolo di Mr. Darcy – in uscita in Francia e Canada francese

– Portoghese brasiliano: Julia Dalavia nel ruolo di Elizabeth Bennet e Rodrigo Simas nel ruolo di Mr. Darcy

– Spagnolo: Georgina Amorós (Élite) nel ruolo di Elizabeth Bennet e Omar Ayuso (Élite) nel ruolo di Mr. Darcy – in uscita in Spagna e negli USA

In occasione del lancio della nuova serie audio Orgoglio e Pregiudizio, Audible invita il pubblico a vivere un’esperienza immersiva che parte dall’ascolto. Per una sera, venerdì 10 ottobre dalle 18:00 alle 23:00, gli spazi di Combo Milano ospiteranno un blind listening dedicato ai momenti più iconici del capolavoro di Jane Austen, reinterpretato per la prima volta in formato audio da Audible. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale.

Orgoglio e Pregiudizio è disponibile dal 6 ottobre 2025, in esclusiva su Audible.it

Qui l’intero cast italiano: