Al via l’asta natalizia a sostegno di AVAPO Venezia

Teresa Baldi Guarinoni, Presidente AVAPO Venezia, e Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga, Deputy Chairman Christie’s Italia, hanno presentato la tradizionale asta natalizia organizzata per la raccolta fondi a sostegno dell’attività di AVAPO VENEZIA che affianca le strutture ospedaliere veneziane nell’assistenza ai malati oncologici.

’Neanche quest’anno – ha spiegato Teresa Baldi Guarinoni – abbiamo voluto rinunciare all’asta di Natale, trasferendola, per evidenti motivi, on line su eBay, dove resterà attiva da sabato 5 a lunedì 14 dicembre. L’asta arriva alla conclusione di un anno complesso, in cui AVAPO VENEZIA ha dovuto rivedere la propria azione, rinunciando al supporto diretto da parte dei volontari e malati presso il reparto e gli ambulatori di oncologia – non sono venuti meno invece né il Nucleo Cure Palliative (con medici, infermieri, OSS) né il sostegno psicologico. Ecco dunque che l’asta natalizia diventa ancor più cruciale per raccogliere i fondi necessari allo svolgimento delle attività dell’Associazione’.

Caratteristiche e modalità dell’asta eBay sono state spiegate da Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga, che ha illustrato i 49 lotti che saranno online dal 5 dicembre. ‘Fuori dagli schemi, è il refrain di questa triste nuova normalità. Usciti dallo schema degli anni passati siamo passati ad un nuovo livello, quello completamente digitale, grazie alla piattaforma EBAY che permette aste charity sul suo sito. Ci auguriamo che i nostri sostenitori ed amici ci seguano anche quest’anno, con un click dai loro telefoni. I lotti sono tutti belli e appetibili, che cominci la competizione per una vincente raccolta fondi a favore di AVAPO VENEZIA’.

Tra i più interessanti, i partecipanti potranno contendersi una selezione di vini rari e pregiati, un abbonamento biennale alla prestigiosa rivista Cabana, punto di riferimento per design e creativi di tutto il mondo, un Kasa Mignon di YALI Glass, realizzato a mano dal maestro vetraio Simone Cenedese utilizzando una tecnica che prevede la stratificazione del cristallo su un nucleo di blu intenso; e ancora, un lunch nell’incantevole cornice dell’Aman Venice, o un aperitivo in barca a Venezia al tramonto, per 6 ospiti. Tutti i lotti saranno online dal 5 dicembre su eBay al link https://www.ebay.it/e/_beneficenza/avapo-venezia.

Alla conferenza stampa ha preso parte, in rappresentanza di tutti i generosi donatori, Riccardo De Pra, patron e chef del Ristorante stellato Dolada a Plois d’Alpago, che ha generosamente messo in palio una cena di degustazione con menu dei Grandi Classici e vini del territorio in abbinamento, pernottamento e prima colazione per 4 persone.

AVAPO VENEZIA nasce nel 1988 e da allora persegue, 365 giorni all’anno, l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei malati oncologici e dei loro familiari assicurando sostegno, rispetto e dignità. Ciò è possibile grazie all’impegno dei tanti volontari e dei medici, psicologi ed infermieri di AVAPO VENEZIA che operano sia presso le strutture sanitarie della città di Venezia che a domicilio dei pazienti. Per svolgere la propria attività AVAPO VENEZIA ha quindi necessità di raccogliere fondi ed è grata a quanti, partecipando all’asta, daranno il loro aiuto nello svolgimento della sua missione.