Mercoledì 5 ottobre alle ore 17 alla Casa del Cinema sarò presentato il libro “I tre volti del Mattatore: Vittorio Gassman tra cinema, teatro e letteratura” di Alessandro Ticozzi (SensoInverso Edizioni, 2022). I tre volti del Mattatore: Vittorio Gassman tra cinema, teatro è un viaggio nelle tante anime del grande attore italiano. Poliedrico, rigoroso e scanzonato, drammatico, ironico, comico, Vittorio Gassman ha attraversato il Novecento tracciando un solco unico nella storia del cinema e del teatro.

Apre il volume l’introduzione di Paola Gassman, la primogenita del Maestro che conclude così il suo intervento “Per il centenario della nascita vorrei semplicemente che mio padre fosse ricordato e festeggiato (cosa che già da molto non avviene così spesso come dovrebbe) per tutto quello che di molto importante ci ha regalato nei vari aspetti della sua professione, ma anche della sua vita. Ho detto “ricordato e festeggiato”, mai “commemorato”: i “grandi” dovrebbero continuare a“vivere” in mezzo a noi regalandoci i loro preziosi esempi e suggerimenti, e – pur non volendo essere troppo di parte – credo proprio che lui grande lo sia davvero stato”.

Ticozzi affronta in maniera agile, con riferimenti pregnanti i diversi aspetti della presenza di Gassman nel mondo dello spettacolo e della cultura, dando anche spazio alle confessioni del Maestro, che 26 anni fa prima della consegna del Leone alla carriera dichiarava: “devo alle parole se sono vissuto come sono vissuto e se mi trovo qui. Per questo ci sono poche cose che amo più dei libri”. Il libro è arricchito dalle testimonianze di due grandi interpreti del cinema e della scena italiana, Giovanna Ralli e Annamaria Guarneri.L’autore dialogherà con il giornalista Fabrizio Stelluto.

Al termine della presentazione sarà proiettato il documentario “Vittorio racconta Gassman – Una vita da mattatore” di Giancarlo Scarchilli (2010). Il film racconta il percorso professionale e umano del ‘Mattatore’ attraverso materiali inediti, di repertorio, filmini di famiglia e, soprattutto, dalla voce dello stesso Vittorio Gassman e di suo figlio Alessandro, con la “partecipazione straordinaria” di importanti amici e colleghi.





Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata su www.culturavenezia.it/cinema.