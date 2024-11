Alla Casa del Cinema di Venezia REEL – Un viaggio cinematografico fra Italia e Croazia

Mercoledì 4 dicembre, alle ore 18 alla Casa del Cinema di Venezia, primo appuntamento con REEL – Un viaggio cinematografico attraverso Italia e Croazia, rassegna realizzata nell’ambito del progetto europeo REEL, coordinato dall’Apulia Film Commission e finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia.

Il ciclo di proiezioni è dedicato al cinema di frontiera con la collaborazione del Cinit – Cineforum Italiano: tre appuntamenti dal 4 al 18 dicembre, ogni mercoledì alle ore 18. Al termine di ogni proiezione sarà offerto un aperitivo al pubblico presente in sala. Si parte con il film La città dolente di Mario Bonnard; la proiezione sarà introdotta da Alessandro Cuk, vicepresidente del Cinit – Cineforum Italiano. La città dolente (1949) di Mario Bonnard racconta la spaccatura drammatica e dolorosa del confine e della popolazione che ci abita, dopo i Trattati di Parigi che a fine guerra attribuiscono la città di Pola alla Jugoslavia. Salvo pochissimi abitanti, tutta la popolazione lascia la città mentre gli emissari jugoslavi cercano, con lusinghe, di trattenere quanti più cittadini è possibile. Berto, giovane operaio cade nella rete e malgrado le preghiere della moglie, preoccupata per l’avvenire del loro figlioletto, opta per la Jugoslavia, sedotto dall’idea di divenire il padrone dell’officina nella quale lavora. A seguire mercoledì 11 dicembre sempre alle 18 proiezione del film Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto, commedia, Italia/Slovenia, 2013, Ultimo appuntamento della rassegna mercoledì 18 dicembre alle 18 proiezione del film Trieste è bella di notte di Andrea Segre, documentario, Italia, 2023.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.