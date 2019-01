Alla galleria Luigi Sturzo di Mestre in mostra le opere in concorso al Premio Alberto Benvenuti – P.F. – biglietti d’auguri d’autore

Il Concorso Biennale Premio Mestre Alberto Benvenuti – P.F. – biglietti d’auguri d’autore,

competizione artistica, unica in Italia che fa della nobile consuetudine di scambiarsi gli auguri con dei pregevoli biglietti d’autore, i P.F., occasione per la ideazione-creazione di raffinate opere d’ incisione ,vedrà l’epilogo della sua quinta edizione nella galleria Luigi Sturzo di Mestre. E’ questa, infatti, la cornice in cui sabato 12 gennaio alle 17,30 avrà luogo la premiazione delle opere vincitrici di una manifestazione con cui la città di Mestre torna ancora una volta ad essere palcoscenico di rilevanza nazionale. Sono più di cento le opere incisorie che hanno partecipato al concorso e saranno esposte alla galleria Luigi Sturzo dal 12 al 23 gennaio 2019 con i seguenti orari: festivi 10.00 12,30 feriali 17,00 – 19,00. Il primo premio è andato a Martina Di Gennaro di Portici (Napoli) in concorso con l’opera “Senza Titolo” con la seguente motivazione: ”pregevole xilografia, sia per la composizione che gioca sulla simmetria e sugli equilibri tra pieni e vuoti, articolati secondo una dinamica modulare leggera”. A seguire si sono classificati dal secondo al quinto posto i seguenti artisti: Agim Sako di Bologna con l’opera “P.F.”, Ivo Mosele di Carrè (Vicenza)con l’opera “P.F.”,Marco Mucha di Corteglia (Svizzera) con l’opera “Auguri” e Rosario Amato di Carini (Palermo). Sono state segnalate, inoltre, con menzione particolare dalla giuria le

seguenti opere: “Cipree II” di Luciana Caravella artista di Torino, “Cinematografo” di Giuliana Guzzi di Marina di Camerota (Salerno), “P.F. 2018” di Piazza Vincenzo di Palermo

PA,”Auguri…in fiore” di Gianfranco Rossi di Mestre,”Gazza ladra” di Michele Stragliati di Piacenza. La giuria è composta da esperti quali Giuseppe Bartolo Fantinato incisore, già docente all’accademia, Luigi Faraon presidente dell’Associazione “La Fornace” di Mestre,Tiziana Puletto critica d’arte, Livio Ceschin incisore di fama nazionale e internazionale, Luciano Antonio Rossetto presidente dell’Associazione Nazionale “Incisori contemporanei. Nella mostra il visitatore potrà trovare l’abilità e la fantasia, l’estro e l’ispirazione dei 79 artisti che hanno aderito, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero con le opere in concorso esposte a questa quinta kermesse.