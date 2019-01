“Nestor Burma e il mostro” di Léo Malet

Con questo romanzo Malet ci catapulta in un’avventura particolarmente intensa: un caso incomprensibile, un serial killer crudele che non sceglie le sue vittime ma colpisce nel mucchio. La sua irrazionalità è anche il suo punto di forza: come si prende un criminale così, che non conosce le sue vittime e non è guidato da alcun movente? Sarà, come al solito, il detective Burma a fornirci la risposta.

È agosto e l’afa rende tutto immobile. All’Agenzia Fiat Lux Nestor Burma e i suoi collaboratori non fanno eccezione, finché non entra in gioco René Galzat: un giornalista giovane e ambizioso che promette di risolvere i casi più complicati, provocando apertamente il nostro detective. Nestor è infastidito, sente che Galzat sta cercando di offuscare la sua fama: non può che accettare la sfida.

Questo testa a testa porta i due rivali sulle tracce di un caso molto particolare: in diverse zone di Parigi, persone senza alcuna connessione tra loro muoiono per avvelenamento da arsenico. Sembra proprio che l’assassino colpisca completamente a caso, guidato da un odio cieco per l’umanità in generale. C’è un unico denominatore comune: il veleno era nascosto all’interno di cioccolatini. Questo mezzo permette al killer di colpire i più innocenti –i bambini– ed è questo che rende la serie di crimini ancor più mostruosa.

Attraverso il suo infallibile fiuto, ragionamenti creativi e incontri con gangster e belle donne, Nestor Burma arriverà alla soluzione, permettendo anche al colpevole di fare la sua contromossa. Il detective più famoso e scorretto di Parigi prova ancora una volta la sua superiorità sulla polizia ufficiale e sul povero Galzat.

Come sempre nei romanzi di Malet, la città è coprotagonista: i personaggi si spostano incessantemente fra Saint-Ouen, il XVIII e il XIX arrondissement. Li accompagniamo con piacere in questo romanzo spassoso, coinvolgente e ricco di suspense.