Apre Zem Garden, lo spazio culturale sociale a Bologna

È passato un anno dall’apertura a Bologna in via Mascarella 59A di Zem bistrot e, per celebrare il traguardo, La zappa e il mestolo ha deciso di ampliare l’offerta inaugurando Zem garden, uno spazio culturale interamente aperto alla collettività.

Domenica 21 gennaio, a partire dalle ore 16 con un aperitivo offerto dalla casa, vedrà, infatti, la luce il progetto Zem garden, un luogo nato per ospitare e promuovere mostre, presentazioni di libri, proiezioni, dibattiti, mercatini, laboratori e spettacoli con il fine ultimo di favorire l’interscambio sociale e relazionale, focalizzandosi sulle grandi tematiche del rispetto verso qualsiasi forma di vita. Anche se il dibattito su consumo critico, veganesimo, salvaguardia del territorio e tematiche ecologiste e, in sintesi, sul rispetto del pianeta continuerà ad avere un ruolo centrale, Zem non si dimentica dell’analoga attenzione dovuta alla persona umana ripromettendosi, quindi, di affrontare anche tematiche antirazziali, antisessiste, antiomofobe e antiabiliste.

“Zem Garden nasce con lo scopo di aprire un piccolo pezzo della nostra realtà” afferma il titolare, Manuel Garuti: “Vogliamo andare oltre la mera dimensione economica ed impegnare le nostre energie anche nel diffondere l’idea che la cultura è un vero e proprio bene sociale. Siete tutti più che benvenuti!”.

Due gli eventi in programma domenica 21 gennaio in occasione dell’inaugurazione: il live dei Basement Boppers e l’inaugurazione della mostra d’illustrazioni di Silvia Franchini (conosciuta sui social col nome di cenereinbocca). Infine, a partire dalle ore 18, la serata si animerà grazie al dj set di Internazionale Trash Ribelle.