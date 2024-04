ARRIVA IN ESCLUSIVA SU AUDIBLE “LIFE. LA MIA STORIA NELLA STORIA” DI PAPA FRANCESCO

Ci sono storie che più di altre fanno la Storia. Si pensa di sapere tutto, esposte come sono a una copertura mediatica senza pari, ma non è così: ai più sfuggono i momenti decisivi che hanno segnato, e plasmato, personalità straordinarie. Per illuminare la vita che si cela dietro gli eventi pubblici di uno degli uomini più influenti dell’epoca contemporanea, arriva in esclusiva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – l’audiolibro LIFE. La mia storia nella Storia, primo racconto della vita di Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, nato dal libro edito da HarperCollins Italia, in corso di pubblicazione in tutto il mondo.

La voce di Paolo Foschini, storico narratore degli audiolibri Audible di Papa Francesco, si alterna a quella di Gino La Monica, alla sua seconda prova attoriale nei panni del Pontefice, dopo il recente film I due Papi. Il doppio registro, che rende l’esperienza di ascolto ancora più dinamica, permette di immergersi completamente nella vita di Papa Francesco: a partire dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Jorge Mario Bergoglio ha quasi tre anni, l’ascoltatore viene accompagnato attraverso i decenni in un viaggio inedito fatto di personali memorie ed eventi pubblici, che hanno segnato l’umanità negli ultimi ottant’anni di Storia. Ad alternare le tappe di questo viaggio, ci sono i messaggi di un pontefice che non si è mai fatto trovare indifferente ai temi i più caldi d’attualità: le diseguaglianze sociali, la crisi climatica, la guerra, le armi atomiche, le discriminazioni razziali, le battaglie pro-life.

Di Papa Francesco sono disponibili su Audible anche le sue opere precedenti: Il nome di Dio è Misericordia, letto da Flavio Insinna e Alberto Molinari, oltre a Cambiamo e Christus vivit, entrambi letti da Paolo Foschini.

Chi è Gino La Monica

Gino La Monica, all’anagrafe Luigi La Monica, è un attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano. È noto soprattutto per aver prestato voce a Christopher Walken, William Hurt, Sam Neill, Richard Gere, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Steve Martin. Nel 2010, ha vinto il premio “Leggio d’oro per la miglior voce in una serie televisiva”. È possibile ascoltare Gino La Monica su Audible grazie agli audiolibri esclusivi Guerra e Pace di Tolstoj, Fai bei sogni di Massimo Gramellini e Oversight di Charlie Fletcher.

Chi è Paolo Foschini

Nato a Bologna nel 1964. Laureato in lettere, è giornalista dal 1997 al Corriere della Sera. Foschini è stato narratore di molti audiolibri Audible: tra gli altri, oltre quelli del pontefice Cambiamo e Christus vivit, ha letto Roberto Baggio di Stefano Piri e La nostra Siria grande come il mondo di Mohamed e Shady Hamadi insieme a Stefano Sfondrini.

