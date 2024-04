“Il gioco degli opposti”, ultimo noir di Morlupi a Treviso e Mestre

Tour veneto per Francois Morlupi, una delle voci più originali del panorama noir italiano, che presenta il suo ultimo romanzo “Il gioco degli opposti”( Casa Editrice Salani, 2024 p. 544) sabato 20 aprile alle 16,30 nella Libreria Ubik di Corso del Popolo a Treviso e alle 18,30 nella Libreria Ubik di via Poerio a Mestre. Nella seconda presentazione dialogherà con lui Felice Galatioto e saranno letti alcuni brani del libro da Le Voci di Carta. Perlo scrittore italo francese, già vincitore del premio Scerbanenco per i lettori con “Come delfini tra pescecani”, è l’ultimo romanzo della serie dei Cinque di Monteverde. In una vicenda ambientata fra la Bulgaria e l’Italia, senza rinunciare alla consueta dose d’ironia, François Morlupi costruisce la sua indagine più dura e complessa, che unisce le atmosfere del noir italiano con quelle del poliziesco internazionale. Ne esce una frenetica corsa contro il tempo e un viaggio nei territori più freddi dell’animo umano. François Morlupi aveva esordito 35enne nella narrativa 6 anni fa con il noir Formule “Mortali” che si aggiudica diversi premi letterari nazionali di genere. Sempre nel 2018 inizia la sua collaborazione con il sito web Thriller Nord, che si occupa principalmente di narrativa poliziesca.