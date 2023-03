Arriva su Audible “Ragazze perbene” di Olga Campofreda

“Ragazze perbene”, il romanzo di Olga Campofreda, prende vita in esclusiva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – grazie alla voce di Doriana Costanzo, una giovane lettrice campana, proprio come l’autrice e la protagonista del libro. La lettura ad alta voce del romanzo aggiunge nuove sfumature alla storia di Clara, una ragazza che si ribella a sogni e consuetudini che non le appartengono se non per educazione ricevuta, per intraprendere una strada diversa, tutta sua, da costruire con consapevolezza giorno dopo giorno.

La trama: Per sottrarsi a un futuro già raccontato, Clara si trasferisce a Londra, dove insegna italiano a ricchi expat e qui si trova intrappolata nel vortice degli incontri online. Il matrimonio della bellissima cugina Rossella, inseparabile compagna d’infanzia diventata poi modella di abiti da sposa, la riporta a Caserta, nella sua terra d’origine. Clara si trova così ancora immersa nel mondo da cui è fuggita: all’addio al nubilato della cugina rivede le vecchie compagne di scuola, e nei giorni successivi incontra Luca, lo sposo, con cui aveva stretto in passato un’amicizia clandestina. All’improvviso, però, Rossella scompare senza lasciare traccia. E Clara, convinta che la cugina nasconda qualcosa, scopre nel suo diario un segreto impossibile da confidare, che minaccia il futuro radioso che Rossella ha sempre incarnato.

Olga Campofreda toglie il velo sulle seconde vite e i desideri nascosti delle ragazze perbene, i cui destini sono fatti di una femminilità tramandata di madre in figlia, che parla di sacrifici e rinunce, di principi azzurri e Britney Spears, di infelicità che si specchiano l’una nell’altra e di preghiere soffocate nel colore opaco di una piccola provincia del Sud Italia.

Il romanzo è stato proposto al Premio Strega 2023 dalla scrittrice Gaia Manzini perché «sa raccontare con grazia e incisività la vertigine di chi si sente estraneo anche nella sua stessa terra. Di chi, come Clara, non si riconosce nelle posture, nel linguaggio e nell’immaginario di quel luogo che dovrebbe chiamare “casa”, ma che casa non è più, o non è mai stata»

Chi è Olga Campofreda

Vive a Londra, dove lavora come ricercatrice in Italian and Cultural studies e insegna scherma per la nazionale inglese Under 20. Nel 2009 ha esordito con La confraternita di Elvis (ARPANet) e i suoi racconti sono apparsi su riviste e blog letterari. Tra le sue ultime pubblicazioni: A San Francisco con Lawrence Ferlinghetti (Giulio Perrone Editore 2019) e il saggio su Pier Vittorio Tondelli Dalla generazione all’individuo (Mimesis 2020). È co-autrice del podcast The Italian Files e insieme a Eloisa Morra cura Elettra, una serie antologica di racconti sul rapporto tra padri e figlie (effequ).

Chi è Doriana Costanzo

Doriana Costanzo nasce a Napoli nel 1995. Si diploma nel 2018 alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Qui è diretta, tra gli altri, da Marco Plini, Massimo Navone e Maurizio Schmidt. Continua la formazione frequentando i seminari di Maria Consagra, Marco Lucchesi, Daniele Salvo, Michele Sinisi. Consegue successivamente un diploma accademico di secondo livello presso l’accademia Silvio D’amico di Roma dove è diretta, tra gli altri, da Valentino Villa, Giorgio Barberio Corsetti, Roberto Romei, Giles Smith. Nel 2021 prende parte alla produzione del “Misantropo” per il Teatro Biondo di Palermo, con la regia di Fabrizio Falco. Dal 2020 collabora con Audible studios, nella produzione di audiolibri