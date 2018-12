Domenica 9 dicembre 2018, ore 11.30, presso la Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il pianista Axel Trolese sarà ospite dei Family Concert, dopo il successo in diretta su Radio 3 Rai che lo ha visto recentemente protagonista ai Concerti del Quirinale. Sarà Trolese ad aprire il concerto tutto dedicato al compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, con il Rondò KV 485 e la Sonata n. 12 in fa maggiore per pianoforte K 332.

Rivolti a un vasto pubblico, i Family Concert sono destinati a giovani, studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale. A tal fine i concerti sono preceduti da un’introduzione al programma e offrono un’ampia varietà di repertori e organici: dalla musica da camera a quella sinfonica, dalla musica vocale al Jazz. Protagonisti della rassegna, oltre all’Orchestra e al Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alcuni dei migliori solisti delle compagini ceciliane in formazione cameristica. Un’occasione unica per accedere, ad un prezzo molto conveniente, alla Grande Musica.

Axel Trolese, pianista

Axel Trolese si accosta al pianoforte in giovanissima età, per proseguire gli studi a Cremona dove si diploma con Lode e Menzione d’Onore presso l’ISSM Monteverdi con Maurizio Baglini. Approfondisce la formazione con il Master al Conservatorio Nazionale di Parigi nella classe di Denis Pascal e frequentando il corso di alto perfezionamento all’Accademia di Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo. Segue inoltre numerose masterclass con grandi didatti e pianisti di fama internazionale come Roberto Prosseda, Alessandra Ammara, Arie Vardi, Aldo Ciccolini, Michel Béroff, Philippe Entremont e Joaquín Achúcarro.

Contemporaneamente si classifica in concorsi pianistici internazionali, ricevendo tra gli altri il Premio Alfredo Casella alla 32ª edizione del Premio Venezia, il Premio EduMus e il Premio Italia Giovane dedicato ai più brillanti giovani talenti italiani in tutti i campi. Si aggiudica inoltre il Grand Prix Alain Marinaro a Collioure, dove ottiene anche il premio del pubblico, e nel 2017 vince il 2° Premio all’Ettore Pozzoli International Piano Competition di Seregno.

Con un repertorio che spazia dal barocco ai contemporanei, Axel Trolese intraprende presto un’intensa carriera concertistica che lo porta a suonare in prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero come la Weimarhalle di Weimar e il Teatro La Fenice di Venezia. Tra gli impegni più recenti, l’esibizione al Ministère de la Culture de Paris e all’Accademia Filarmonica Romana. Ospite di importanti rassegne quali l’Amiata Piano Festival e l’Italian Piano Experience a Pechino, come camerista ha collaborato con il Quartetto di Cremona e con il Quartetto Guadagnini; ha suonato anche con orchestre quali la Jenaer Philharmoniker e direttori come Markus L. Frank, Ovidiu Balan, Jesús Medina, Pasquale Veleno, Alessio Venier e Gabriele Pezone.

Nel 2016 esce il suo primo disco The Late Debussy: Etudes & Epigraphes Antiques. La pubblicazione ottiene un ampio consenso critico e viene programmata in diverse trasmissioni radiofoniche.

Domenica 9 dicembre 2018, ore 11.30

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

Mozart Matinée Family Concert

Axel Trolese pianoforte

Alessio Allegrini corno

Carlo Rizzari direttore

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Programma

W. A. Mozart (1756-1791):

Rondò K 485 (1786)

Sonata n. 12 K 332 (1778)

pianoforte solista: Axel Trolese

Concerto per corno n. 2 K 417

corno solista: Alessio Allegrini

Il flauto magico: Ouverture