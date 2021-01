Siamo negli anni ’70 in Spagna. Il generalissimo è al comando della Nazione, imponendo una rigida censura dei costumi soprattutto nei programmi televisivi. Maria è giovane ragazza che ha sempre sognato di ballare, ma la vita l’ha condotta per diverse strade. La troviamo in un areoporto italiano, vestita da sposa, in fuga dal mancato sposo, che non ama, per tornare a casa, Madrid. Arrivata in Spagna trova una coinquilina, un lavoro come hostess di terra, e un nuovo amore, Pablo, figlio del temibile censore televisivo Celedonio, che sta seguendo le orme del padre nell’emittente televisiva.

Per un colpaccio di fortuna, riesce a entrare, come sosituta, nel corpo di ballo del programma di maggior successo del momento, “Las noches de Rosa”.

Pablo e Maria sono costretti a tenere nascosto il loro amore, proibito dalle regole dell’emittente. Maria vuole solo ballare e vivere il suo amore. Ma si troverà a essere il simbolo di un cambiamento, di una ribellione contro la censura.

«Con Ballo Ballo vorrei rendere omaggio, con uno sguardo latinoamericano, a quella straordinaria donna che gli italiani sono così fortunati ad avere», ha spiegato il regista Álvarez, «Questo film è un inno alla libertà e alla gioia di vivere, due cose che purtroppo quest’anno abbiamo perso ma che è tempo di ritrovare! Olé Raffaella, Olé Ballo Ballo!».

Dal 25 Gennaio disponibile su Prime Video, con il grande rammarico di non poterlo vedere in sala, Ballo Ballo mette allegria.

Nonostante lo schema scolastico, la trama semplice, è spudorato quanto basta nella sua dichiarazione d’amore alla diva italiana. Alla fine, trascina dentro il suo entusiasmo.