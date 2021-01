Dal 20 gennaio, sui canali Spotify e YouTube del Teatro de LiNUTILE avrà inizio “Basta la Gorgiera”, un podcast dedicato al teatro a cadenza mensile che esplorerà le varie sfaccettature del mondo del palcoscenico con interviste rivolte ad esperti del settore da ogni parte d’Italia che racconteranno la propria professione e la propria carriera. “Basta la Gorgiera” fa parte di un’ampia serie di iniziative portate avanti dal Teatro de LiNUTILE e la Compagnia Giovani nel mondo digitale per tenere unita la sua comunità di studenti, attori e spettatori e contemporaneamente nuovi pubblici.

Il progetto “Basta la Gorgiera” nasce in forma embrionale a partire da “#casalinutile”, un palinsesto di rubriche social riguardanti il teatro in tutte le sue forme tenuto dai componenti della Compagnia Giovani del Teatro durante il periodo di chiusura delle attività dovuto alla pandemia. L’utilizzo di questi nuovi strumenti ha coinvolto anche l’Accademia de LiNUTILE che ha voluto arricchire le lezioni in presenza con l’utilizzo di una nuova piattaforma di e-learning sul portale Edmodo dedicata ai corsisti per creare una comunicazione diretta con loro, condividendo i materiali relativi alle lezioni, ma anche integrando materiali inerenti al mondo dello spettacolo in generale.

Da qui l’approdo a Spotify con l’apertura del profilo del Teatro per permettere la partecipazione attiva degli allievi attraverso la creazione di proprie playlist musicali da utilizzare non solo durante i corsi, ma anche durante la loro giornata. Sua naturale evoluzione, la creazione del podcast “Basta la Gorgiera”, che sarà disponibile in versione audio su Spotify e in versione audio/video su YouTube. Un modo ulteriore per cercare di tener vivo l’interesse del pubblico, continuando a lavorare in maniera stimolante in un periodo in cui l’attività teatrale performativa è bloccata fino a data da destinarsi.

Le puntate del podcast usciranno su Spotify e su YouTube a partire dal 20 gennaio per un totale di sei puntate pubblicate ogni 20 del mese.

Link Social:

https://open.spotify.com/user/jdofuiov4rjfrd4nbh8y2mjya

https://www.youtube.com/c/TeatrodeLiNUTILEPadova