A Vicenza concerto di violini e teatro in lingua spagnola per BE POPULAR

Continua BE POPULAR, la rassegna di teatro e musica che anima i più bei cortili di Vicenza fino all’1 settembre. La seconda settimana di festival comincia martedì 27 agosto alle ore 19:15 con un evento a ingresso libero a Palazzo Thiene: Federico Zaltron e Martino Pellegrini, due dei più importanti violinisti jazz italiani, performano in Swingin’ Violins un concerto dedicato al repertorio swing degli anni `30 del Novecento. Una danza tra due violini, senza l’ausilio di altri strumenti, in cui i due artisti si alternano costantemente nei ruoli di solista e accompagnatore.

Alberto Castrillo-Ferrer in “Ser o no ser”

In scena alle ore 21:15, sempre a Palazzo Thiene, Ser o no ser, spettacolo in lingua spagnola scritto e diretto da Luca Franceschi con Alberto Castrillo-Ferrer. Riprendendo il famoso quesito posto da Amleto di Shakespeare, l’opera si immerge nel mistero del teatro e della dualità attore-personaggio, percorrendo insieme al pubblico il viaggio verso l’accettazione di se stessi, al di là delle convenzioni sociali e delle mode. Pieno di umorismo, oscillando tra innocenza e causticità, Ser o no ser è una creazione sincera e personale, un inno all’esistenza, all’amicizia e al rispetto per gli altri e per se stessi.

Aperta al pubblico fino al 31 agosto a Palazzo Thiene (ingresso libero) è la mostra La ferocia di pochi attimi di Renzo Francabandera, un viaggio per immergersi nel suo racconto del teatro, tra riflessioni critiche scritte e disegnate. Un nucleo delle opere esposte si riferisce in particolare all’attività di Stivalaccio Teatro, ripercorrendo il rapporto dell’umano con la maschera, la finzione e lo svelamento di se stessi.

Be Popular è un progetto Stivalaccio Teatro, con il contributo e il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Città di Vicenza. Main sponsor Agsm aim. Con la collaborazione di Arteven, Musei Civici Vicenza, Palazzo Da Schio Ca d’Oro, Illustri.

INFO E PRENOTAZIONI

Cell +39 371 1984391 | biglietteria@stivalaccioteatro.it | www.stivalaccioteatro.it