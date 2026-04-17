Bergamo Jazz Estate, a luglio Fatoumata Diawara e Dee Dee Bridgewater al Lazzaretto

Oggi si aprono le prevendite per i due concerti estivi della rassegna jazzistica bergamasca.

Giovedì 2 luglio 2026 alle 21.30, si esibirà Fatoumata Diawara e il 18 luglio, alla stessa ora, Dee Dee Bridgewater. Due interpreti straordinarie, entrambe note per il loro attivismo sociale.

Fatoumata Diawara e il tour per il nuovo album Massa

Fatoumata Diawara, voce intensa e visionaria, è un riferimento nella musica africana di oggi, ma anche nella world music internazionale. Cantante, musicista, compositrice, attrice e ballerina travolge il pubblico con le sue esibizioni che attraversano i generi con naturalezza: afrobeat, jazz, electro, pop e rock.

L’Africa e il Mali che le ha dato i natali parlano delle loro ferite e delle tante rinascite, attraverso di lei. Al Lazzaretto, Diawara e la sua band presenteranno il nuovo album Massa, in uscita a giugno.

Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Bergamo Jazz Estate 2026

Dee Dee Bridgewater e il progetto al femminile We Exist!

Dee Dee Bridgewater, già ospite al Bergamo Jazz nel 1996 e nel 2005, è ritenuta la regina del canto jazz da decenni. La diva porta alla rassegna un quartetto internazionale tutto al femminile, intitolato We Exist!, un vero incitamento alla lotta. La scaletta, infatti, prevede brani che sono un vero e proprio manifesto in musica, testi impegnati che la leggendaria Bridgewater sa rendere comprensibili a tutti, grazie al fascino e al magnetismo che emana dal palco di ogni sua esibizione. Si passa infatti dal Mississippi Goddam di Nina Simone a Compared to What di Gene McDaniels, passando da I Got You I Feel Good di James Brown e Gotta Serve Somebody di Bob Dylan e altre: arte e attivismo si materializzano nella voce e nella classe della cantante vincitrice di tre Grammy Awards e di un Tony Award come miglior attrice.

Doveroso segnalare che il ricavato della vendita dei biglietti di We Exist! andrà a Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico di A2A e delle sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale.

Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Bergamo Jazz Estate 2026

Bergamo Jazz Estate 2026 tra gli eventi importanti per la città lombarda

«La scelta di proporre due grandi artiste, ognuna delle quali rappresentativa in modo diverso della creatività al femminile, riflette la volontà di legarsi a ciò che circonda la musica: sia Fatoumata Diawara che Dee Dee Bridgewater sono infatti artiste sensibili, pronte a comunicare con la propria musica messaggi senza compromessi», commenta Giorgio Berta, Presidente della Fondazione Teatro Donizetti.

«I due concerti previsti al Lazzaretto sono ulteriore segno del respiro internazionale che contraddistingue il nostro Festival e l’ampiezza della location ci permette di coinvolgere un pubblico ancora più vasto, sempre mantenendo inalterata la qualità artistica delle proposte», osserva Massimo Boffelli, Direttore Generale della Fondazione Teatro Donizetti.

Gli appuntamenti estivi, come quelli primaverili, sono organizzati da Fondazione Teatro Donizetti con l’Associazione di Bergamo degli Amici del Festival Pianistico Internazionale, e il sostegno di BCC Oglio e Serio e di A2A. Le date si inseriscono tra le serate promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.

La vendita dei biglietti si svolge presso la biglietteria del Teatro Donizetti e online su Vivaticket, da venerdì 17 aprile con prezzi che vanno da 30 a 40 euro.

BIGLIETTERIA c/o TEATRO DONIZETTI

Piazza Cavour, 15

Tel. 035.4160 601/602/603

E-mail biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org

Da martedì a sabato: 16.00-20.00

www.teatrodonizetti.it

www.bergamojazz.org